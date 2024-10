“The Avengers” endosan a Kamala Harris

Varios actores del Universo Cinematográfico de Marvel se unieron este jueves para anunciar su endoso a Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos.

En un video publicado por Mark Ruffalo (Hulk), los actores Scarlett Johansson (Black Widow), Robert Downey Jr. (Iron Man), Don Cheadle (War Machine), Chris Evans (Captain America), Danai Gurira (Okoye) y Paul Bettany (Vision) expresaron su endoso a la candidata demócrata.

“We’re back. Let’s #AssembleForDemocracy. In the #ElectionEndgame, every vote counts 🗳️ #VoteBlue! Vote @kamalaharris @TimWalz Don’t sit this one out. It’s the one where we will lose big: Project 2025, women’s reproductive rights, climate change, LGBTQIA+ rights, public education, student debt relief, Affordable Care Act, Social Security, and as of today, life saving vaccines. This shit is real and it’s going to come for you”, lee en inglés la publicación en la red social Instagram.

Varias figuras públicas han acudido a sus redes sociales para anunciar su endoso. Tal fue el caso de la estrella del pop Taylor Swift, quien respaldó en septiembre a Harris en un post de Instagram poco después de que terminara el debate entre candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

“Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Votaré por @kamalaharris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera que los defienda”.

También el artista boricua Bad Bunny dio su apoyo a Harris el domingo al compartir un video de la candidata presidencial demócrata poco después de que un comediante en el mitin de Donald Trump en el Madison Square Garden hiciera chistes groseros sobre los latinos y llamara a Puerto Rico una “isla flotante de basura”.

El video que Bad Bunny compartió con sus 45 millones de seguidores en Instagram muestra a Harris diciendo que “hay mucho en juego en esta elección para los votantes puertorriqueños y para Puerto Rico”.

Su respaldo podría ser un impulso para la campaña de Harris en su intento de reforzar su apoyo entre los votantes latinos.