Equipo de ‘Sound of Freedom’ prepara nueva película: Conoce de qué se trata

Afiche de la cinta 'Sound of freedom'.

Según Deadline, Angel Studios, reconocido por su éxito en taquilla con Sound of Freedom, ahora presenta Rule Breakers, una película inspiradora que sigue la historia real del primer equipo de robótica compuesto solo por mujeres en Afganistán.

Esta producción, protagonizada por Nikohl Boosheri (The Bold Type) y Ali Fazal (Death on the Nile), destaca la resiliencia y el espíritu indomable de jóvenes afganas que desafiaron las barreras culturales y familiares de su país para adentrarse en el mundo de la ciencia y la tecnología.

Programado para estrenarse en marzo de 2025, Rule Breakers busca inspirar al público con un mensaje de empoderamiento y esperanza.

La película sitúa su historia entre 2017 y 2019, cuando un grupo de jóvenes afganas decidió unirse para aprender robótica, desafiando no solo las expectativas de sus familias, sino también las limitaciones de una sociedad que aún restringe fuertemente la educación femenina.

Elenco diverso

Además de Boosheri y Fazal, Rule Breakers cuenta con la participación especial de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), así como otros actores talentosos como Fahim Fazli, Waj Ali y Nasser Memarzia.

La película fue dirigida por Bill Guttentag, quien trabajó junto a las hermanas Roya y Elaha Mahboob, las verdaderas impulsoras del equipo de robótica.

Jordan Harmon, presidente de Angel Studios, subrayó la importancia de visibilizar esta historia en un momento en que las restricciones hacia las mujeres en Afganistán son cada vez más severas.

Para Harmon, Rule Breakers no solo muestra la fortaleza de estas jóvenes, sino que también enfatiza la importancia de la educación STEM para las niñas, especialmente en contextos donde el acceso al conocimiento es limitado.

Laura Overdeck, productora de Rule Breakers, señaló que esta historia está dirigida a adolescentes y jóvenes que buscan inspiración en un mundo lleno de distracciones. La historia del equipo de robótica de Afganistán muestra que, con perseverancia y trabajo en equipo, es posible superar cualquier obstáculo.