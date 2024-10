VIDEO: Intenso intercambio entre republicano y Mayra López Mulero

La analista político y licenciada, Mayra López Mulero, y el director ejecutivo de Puerto Rico Republican Assembly, Armando Santos, protagonizaron un intenso intercambio luego de hablar sobre los comentarios realizados por el comediante Tony Hinchcliffe contra Puerto Rico durante un evento de campaña del candidato presidencial Donald Trump.

Durante la transmisión del Programa Jugando Pelota Dura (Teleonce), Santos sostuvo que “nadie debe estar disgustado” por los comentarios del comediante. “Eso se llama sátira política. (…) Aquí han acusado a los políticos de corruptos, pillos, ladrones, asesinos y todo el mundo se ríe porque es sátira política”, sostuvo.

Las expresiones del director ejecutivo de Puerto Rico Republican Assembly provocaron la reacción de López Mulero, quien visiblemente molesta, aseguró que “las expresiones del caballero es un esfuerzo de tratar de justificar lo injustificable”.

“Denotan que sus intereses están primero abrazando las políticas de discrimen y racismo de ese señor que se llama Donald Trump y que usted respalda, independientemente de los ataques contra puertorriqueños. Esta isla genera tanta ‘basura’ que tenemos una Juez en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tenemos astronautas, grandes artistas, científicos, y ese señor le falta el respeto a un país que somos ciudadanos americanos. (...) Evidentemente tenemos un comediante que se siente con la libertad de ofender a nuestra gente en Puerto Rico y en la diáspora. Es el repudio, es un charlatán, ofensivo. Ese señor no se merece el respaldo de ningún puertorriqueño y ninguno hispano. Ustedes [los republicanos] son los primeros que abandonan la defensa de nuestra gente”, añadió.

“¿Decirnos ‘basura’? Basura es él”, sentenció.

Tony Hinchcliffe dijo durante el mitin: “Están pasando muchas cosas, como, no sé si lo sabes, pero hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Sí. Creo que se llama Puerto Rico”.

Luego el comediante aseguró que el “chiste” que realizó fue sacado de contexto y aseguró que quienes lo critican “no tienen sentido del humor”.

Las expresiones las realizó en la red social X (antes conocida como Twitter), donde criticó al candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Tim Walz y a la congresista puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez por sacar de su tiempo para analizar lo que reiteró es un “chiste” de su parte.

“Esta gente no tiene sentido del humor. Es una locura que un candidato a vicepresidente se tome tiempo de su “apretada agenda” para analizar un chiste sacado de contexto para que parezca racista. Me encanta Puerto Rico y voy de vacaciones allí. Me burlé de todos... mira todo el programa. Soy comediante, Tim... tal vez sea hora de cambiarte el tampón”, expresó Hinchcliffe.