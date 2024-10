Se retira el veterano periodista Pedro Rosa Nales

El periodista de “Noticentro” de Wapa Televisión, Pedro Rosa Nales, anunció este martes que se retira tras 44 años informando.

Fue a través del programa de televisión “Lo sé todo”, que el periodista compartió la noticia.

“La verdad es que ha sido un tiempo que es como abrir y cerrar los ojos y de momento volver a abrirlos. De momento, cuando uno abre los ojos por segunda ocasión te das cuenta que ha pasado todo este tiempo. Yo me he disfrutado mi trabajo, yo amo lo que hago y gracias a Dios tuve la dicha de trabajarlo. Hay gente que se educa en una materia y nunca la puede ejercer. Así que en este sentido, pues yo siempre he estado trabajando en lo que me gusta y me disfrutaba mi trabajo”, dijo Rosa Nales

El comunicador recordó las tres noticias que marcaron su carrera: “La primera de ellas fue mi gran primera historia, que fue la tragedia de Mameyes, en octubre 7 de 1985. Fui el primer reportero en llegar a la escena y el único en transmitir la información ese mismo primer día. Luego viví por ‘veintipico’ de días en Ponce y pudimos ver esa cara de todos y cada uno de los cuerpos de las personas fallecidas que fueron sobre 100 personas”.

La investigación sobre los efectos de la Marina en Vieques la catalogó como una de las “coberturas más importantes” de su carrera: “Fui el primero en presentarle a la gente la bomba sin explotar en el fondo del mar a orilla de las playas”.

“La última gran historia también considero haber estado en los restos del avión en el que se mató Roberto Clemente. El único periodista. Soy uno de 20 y pico de personas que han podido estar en esa tumba Marina de Clemente. Así que, en ese sentido, pude hacer unas historias de las últimas horas de Clemente. Todo lo que pasó en el accidente, luego haber estado de visita en la tumba de Clemente”, añadió.

Rosa Nales comenzó su carrera en los medios de comunicación en la estación de radio WMDD cuando solo tenía 13 años. El fajardeño sirvió como paracaidista en el Ejército con la 82da y la 101ra Divisiones Aerotransportadas.

Asimismo, fue oficial de relaciones públicas de la Guardia Nacional. Lleva sobre 40 años en Wapa TV, gran parte trabajado como presentador ancla en varias ediciones de “Noticentro”.

Como periodista, ha ganado sobre 100 premios periodísticos por su cobertura de noticias locales e internacionales.