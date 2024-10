Nicky Jam retira su endoso a Donald Trump

El exponente urbano puertorriqueño Nicky Jam retiró su apoyo al candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, luego de que el comediante Tony Hinchcliffe dijera que Puerto Rico es una “isla de basura flotante” durante un mitin en Nueva York.

“Mi gente, normalmente yo no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las cámaras, en mis redes sociales me refiere, en mis entrevistas sí. La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump, era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos donde vive muchos latinos, vivimos muchos latinos, me incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía, y él [Donald Trump] siendo negociante pues pensé que era el mejor movimiento”, expresó el artista.

“Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a hablar mal de mi país, y, por ende, renuncio cualquier endoso a Donald Trump, y hecho a un lado cualquier situación política. Puerto Rico se respeta”, añadió.

Fue el pasado mes de septiembre que el artista mostró su apoyo al expresidente en un mitin en Nevada. El expresidente demostró desconocer a Nicky Jam, a quien lo presentó como una mujer y dijo: “she is hot”(ella está buenísima) segundos antes de percatarse de que Nicky Jam es un hombre.

El puertorriqueño dijo unas cortas palabras en el escenario endosando a Trump y portando una gorra que lee: “Make America Great Again”.

“Es un honor para mí conocerlo, señor presidente la gente que viene de donde yo vengo no tiene la oportunidad de conocer al presidente, tengo suerte de decir esto, te necesitamos de regreso, aparte de eso debo decir esto en español. Han pasado cuatro años y no ha pasado nada, necesitamos a Trump”, expresó en ese momento Nicky Jam.

Trump ha sido endosado por otros dos puertorriqueños del mundo urbano: Anuel AA y Justin Quiles.

“Gracias señor presidente por tenernos aquí, para mí es una bendición estar aquí. Soy de Puerto Rico, somos parte de los Estados Unidos, dependemos de los Estados Unidos. Desde que Trump no ha estado en la presidencia, en Puerto Rico hemos estado pasando por muchas cosas como país y sí, Biden promete y promete...muchos políticos prometen a lo largo de los años pero todos nosotros sabemos que el mejor presidente que el mundo ha visto es Donald Trump, gracias por tenerme aquí. Mis puertorriqueños, vamos a votar por Trump, hablé con él y quiere que Puerto Rico crezca y triunfe como país”, expresó Anuel el pasado 30 de agosto.

Al igual que Justin Quiles quien también estuvo presente en el evento anterior en Pennsylvania.