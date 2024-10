“Macetaminofén” llega a La Nueva 94 FM con su programa “El Barrio 9-4″

Alexis Zárraga, mejor conocido como “Macetaminofén” por su estilo irreverente y su influencia en el mundo del entretenimiento digital, llega a la cadena de Spanish Broadcasting System (SBS PR) con su programa “El Barrio 9-4″ en La Nueva 94 FM.

El nuevo espacio irá al aire de lunes a viernes, de 3 p.m. a 7 p.m., con un elenco diverso de colaboradores, como Marisol Hernández del popular podcast “Siempre es Lunes” y José Valiente, conocido por su trabajo en “La Hora Machorra”.

“El Barrio 9-4″ promete ser una propuesta única para los radioescuchas, combinando análisis social, entretenimiento, y el estilo característico de “Macetaminofén”.

El inicio de “El Barrio 9-4″ marca una nueva etapa en la carrera de Macetaminofén, quien desde el 31 de octubre espera capturar la atención de nuevos oyentes con su propuesta. “No veo este espacio como una competencia con los demás programas que se emiten a esa misma hora, sino como una oportunidad para que la gente descubra la salsa nueva que traemos. Creo que vamos a ser un hueso difícil de roer para otras estaciones”, expresó el presentador.

“Macetaminofén es un fenómeno tanto en las redes sociales como en la publicidad. Tiene un gran humor y muchos seguidores y, eso es lo que estabamos buscando para el espacio de 3 a 7 en la Nueva 94″, dijo Rogie Gallart, director de programación de La Nueva 94 FM.

“Estamos muy satisfechos con la contratación de estos nuevos presentadores del programa El Barrio 9-4. Seguiremos fortaleciendo nuestra empresa para ofrecerles a nuestros clientes y a la audiencia la mejor programación y contenido, con el mejor talento puertorriqueño”, sostuvo Eduardo Cancela, gerente general y vicepresidente de ventas de SBS.

Zárraga, oriundo de Ponce, es escritor, bloguero, podcaster y una figura destacada en el análisis de la cultura urbana y el reguetón. “Macetaminofén” es un personaje que Zárraga creó en los antiguos foros de Internet antes de la explosión de las redes sociales, y su voz resonó entre los usuarios en blogs como “La Letrina”.

Desde entonces, Macetaminofén ha labrado su carrera en medios digitales y convencionales, consolidando su espacio en el periodismo, la radio y el mundo del entretenimiento en Puerto Rico.

“El Barrio 9-4″ se caracterizará por la autenticidad y la frescura de su equipo. Marisol Hernández, publicista y periodista, y el locutor José Valiente, complementarán a Macetaminofén en el programa, que promete no solo brindar mucho contenido, sino también una crítica social ingeniosa y humorística.

La carrera de Macetaminofén tomó impulso en 2011, cuando comenzó a colaborar con “El Vocero” después de que su blog llamara la atención de los directivos. Fue uno de los primeros en dar el salto de los medios digitales a los tradicionales. En “El Vocero”, su trabajo como columnista y social media manager le permitió atraer a un público fiel y crear un nuevo modelo de contenido online en Puerto Rico.

Su habilidad para conectar con la audiencia lo llevó a formar parte del periódico Metro, donde junto a colegas como Jonathan Lebrón y Karla Figueroa, fundaron “El Calce”, un medio digital que redefinió la comunicación online en la isla.

Asimismo, Macetaminofén exploró nuevas oportunidades en la publicidad y, en 2018, lanzó su primer podcast, “Siempre es Lunes”. En 2020, Macetaminofén emprendió un nuevo camino con el lanzamiento de su segundo podcast, “La Hora Machorra”, junto a un equipo que incluye a José Valiente y otros talentosos colegas.

Zárraga siempre ha buscado ser auténtico. A lo largo de los años, ha enfrentado retos significativos, desde la necesidad de equilibrar su carrera con sus responsabilidades familiares hasta los desafíos de trabajar en un medio que no era conocido por su enfoque digital. Sin embargo, su autenticidad, su humor negro y su compromiso con decir lo que piensa han sido los pilares de su éxito.

“A mí me enseñaron a no tener miedo a decir lo que pienso y a ser fiel a mí mismo. La gente sabe que soy genuino, que no ando escondiéndome detrás de un personaje. Creo que eso ha sido clave para mantenerme en la mente de la audiencia”, comentó Macetaminofén.

Para él, la radio es un maratón de creatividad, y junto a su equipo, promete traer una propuesta renovada y auténtica que hará vibrar a la audiencia de La Nueva 94 FM.

Para “Macetaminofén”, figuras como “El Gangster” y Sunshine Logroño han sido influencias importantes en su estilo.

Además, se inspira en la disciplina de Kobe Bryant y la creatividad de Kobbo Santarrosa, quienes le han servido como modelos de persistencia y autenticidad. En “El Barrio”, Zárraga y su equipo buscarán ofrecer un espacio para el análisis y la crítica sin filtros, pero siempre con un toque de humor y respeto.

Alex Zárraga, o “Macetaminofén”, ha destacado en el periodismo digital, la publicidad, y el entretenimiento, y ahora llega a La Nueva 94 FM con una propuesta auténtica y llena de energía. Con “El Barrio”, Zárraga espera conectar con una nueva generación de oyentes, ofreciendo contenido que combina entretenimiento, crítica social y la perspectiva única de un grupo de expertos en cultura pop y radio.