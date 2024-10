Las canciones que posiblemente cantará Shakira en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Hace días, Shakira anunció “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que arrancará este mismo año en Estados Unidos y la llevará a presentarse en diferentes países de Latinoamérica, por lo que sus fans se encuentran entusiasmados por verla en vivo, y se está preguntando qué canciones tiene planeado cantar.

Es de esperarse que los nuevos sencillos que forman parte de su último álbum “Las mujeres ya no lloran”, sean parte del setlist de su nueva gira mundial, como “Puntería”, “Te Felicito”, “El Jefe”, así como también el nuevo single que acaba de estrenar: “Soltera”.

Otros de los posibles temas que interpretará Shakira en “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” pueden ser: La Fuente feat. Bizarrap; Tiempo sin Verte; Entre Paréntesis feat. Grupo Frontera; Cómo, dónde y cuándo; Cohete feat. Rauw Alejandro; Última; Nassau; Monotonía feat. Ozuna; y Copa Vacía feat. Manuel Turizo.

Shakira prepara un gran show para “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Hace unas horas, Shakira compartió por error parte de los ensayos para “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, en donde se le ve subida en un ancla, vestida de sirena.

Recordemos que la cantante personificó a este ser mitológico en el video musical de “Copa Vacía”, single que lanzó junto a Manuel Turizo. Y al ser uno de sus nuevos temas, era evidente que formaría parte del setlist de su gira.

No obstante, casi nadie esperaba ver a Shakira usando nuevamente la cola de sirena y muchos menos lanzándose de esa manera en una piscina, por lo que se espera que el show que está preparando sea grande.

Con respecto a los viejos temas que la barranquillera tiene pensado incluir en “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, se encuentran: She Wolf; Ciega, sordomuda; Que me quedes tú; Antología; Whenever Wherever; Chantaje; Las De La Intuición; y La Tortura.