Actor mexicano arremete contra Bad Bunny: “Es un experimento de laboratorio”

El actor y activista político mexicano, Eduardo Verástegui, arremetió contra el exponente urbano puertorriqueño, Bad Bunny, luego de que éste expresara su apoyo a la candidata a la Presidencia de los Estados Unidos Kamala Harris.

Fue a través de la red social X (antes Twitter) que el actor mexicano arremetió contra Benito Antonio Martinez Ocasio, nombre de pila del artista boricua.

“El conejito malo (Bad Bunny) es un experimento de laboratorio de los comunistas modernos. Este virus es el peor de todos porque está diseñado para matar el alma”, escribió.

“Háganse un favor y no escuchen ‘música’ de Bad Bunny”, agregó en otra publicación. “El Conejito malo hace honor a su nombre y sale en apoyo a la mala mayor, la Kemala. No tenían que convencernos, ya sabemos que Kamala no es opción”, enfatizó. “¿Qué tienen en común Kamala Harris, Conejito Malo y Claudia Sheinbaum? Aquí la ecuación: Kamala + Conejito Malo + Claudia Sheinbaum = ?”.

Bad Bunny dio su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris el domingo al compartir un video de la candidata presidencial demócrata poco después de que un comediante en el mitin de Donald Trump en el Madison Square Garden hiciera chistes groseros sobre los latinos y llamara a Puerto Rico una “isla flotante de basura”.

El endoso del puertorriqueño ha sido ampliamente desplegado por medios de prensa estadounidenses durante la cobertura de los insultos contra los puertorriqueños en el mitin de Trump.

El video que Bad Bunny compartió con sus 45 millones de seguidores en Instagram muestra a Harris diciendo que “hay mucho en juego en esta elección para los votantes puertorriqueños y para Puerto Rico”. Un representante del artista confirmó que Bad Bunny apoya a Harris.

En 2020, Bad Bunny permitió que la campaña de Joe Biden usara uno de sus éxitos “Pero Ya No” en un anuncio de televisión.