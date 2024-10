‘Venom: The Last Dance’: ¿Qué ha dicho la critica con el cierre de la trilogía?

(Courtesy of Sony Pictures/AP)

En esta imagen proporcionada por Sony Pictures, una escena de "Venom: The Last Dance". (Columbia-Sony Pictures vía AP)

Venom: The Last Dance, la tercera entrega protagonizada por Tom Hardy, no ha logrado cumplir las expectativas de la crítica y los fanáticos.

Con un estreno que alcanzó $175 millones en taquilla a nivel mundial, la película, esperada como el cierre de la trilogía de Venom, resultó ser la menos exitosa en términos de recepción y calificación.

Aunque Venom: The Last Dance generó ingresos considerables en su fin de semana de apertura, no alcanzó el éxito de las entregas anteriores, siendo la de menor recaudación en la trilogía.

Sony tenía grandes expectativas para la conclusión de la saga, pero el público y los críticos han expresado que la película no cumplió con las expectativas de un cierre épico. Esta entrega recibió un B- en CinemaScore, una baja en comparación con el B+ de las dos películas previas.

Reseñas mixtas y opiniones divididas

En Rotten Tomatoes, la película alcanzó apenas un 37% de aprobación por parte de la crítica, reflejando una caída en comparación con el 57% de Venom: Let There Be Carnage. Los fanáticos, aunque más favorables, solo dieron una calificación del 80%, similar al puntaje del primer Venom.

Con los resultados se menciona entre fanáticos que Sony enfrenta desafíos en su intención de crear un universo de personajes del mundo de Spider-Man sin contar con el propio Spider-Man.

En la crítica se habla sobre como la dedicación de Tom Hardy a Eddie Brock y su alter ego alienígena es evidente, pero los esfuerzos por expandir este universo parecen haber saturado la narrativa y restado impacto a esta última entrega.

El descontento del público sugiere que la empresa debe repensar su enfoque para Venom y evaluar cómo podría integrarse en futuras producciones del universo cinematográfico.

Venom: The Last Dance sigue en cartelera, dejando abierta la pregunta sobre cuál será el próximo paso para uno de los antihéroes más populares del cine.