Una canción de Whitney Houston es elegida como el tema más escuchado en los matrimonios, según Spotify

Las bodas son momentos de celebración y jubilo y para esto, la reina del baile no es otra que Whitney Houston. Recientemente, un estudio arrojó que la legendaria cantante ostenta un curioso récord cuando se trata de canciones en bodas: ser la voz del tema más escuchado en los matrimonios.

Según datos que arrojó Spotify, a través de un estudio de Breezit, una herramienta de búsquedas que ayuda a los planificadores de bodas a encontrar servicios para el evento, un tema de la intérprete de “Greatest Love of All” es el más presente en las listas de Spotify.

¿Cuál es el tema de Whitney Houston que más se escucha en las bodas?

Tras analizar 2,000 listas con tematica de bodas y casi 50,000 canciones, el informe arrojó que el éxito de 1987 de Houston, ‘I Wanna Dance with Somebody’ es la canción más escuchada en las bodas, siendo incluida en un 24% de listas de reproducción para bodas y apareciendo 484 veces.

Al éxito de Houston le sigue otro tema ochentero por excelencia, con un 20% de presencia en las listas. Se trata de la icónica “Dancing Queen” de Abba.

El 27 de junio de 1987, la canción I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) de Whitney Houston llegó al primer lugar en las listas de éxitos de Estados Unidos, convirtiéndose en un hito histórico para la artista, pues la convirtió en la primera intérprete en tener cuatro números uno consecutivos en el país norteamericano, consolidando su posición como una de las estrellas más grandes de la década de los 80.

Lanzada como el primer sencillo del exitoso álbum Whitney en 1987, I Wanna Dance with Somebody, escrita por George Merrill y Shannon Rubicam, rápidamente se convirtió en un fenómeno global, conquistando las pistas de baile y los corazones de millones de personas alrededor del mundo.