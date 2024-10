Emoción total: Adele se conmovió al ver en su más reciente show de Las Vegas a Céline Dion

La exitosa residencia de Adele en Las Vegas, se llenó de emoción este último fin de semana con una invitada muy especial: Céline Dion. Durante la interpretación de “When We Were Young”, Adele se acercó al palco para saludar a la leyenda canadiense, quien asistió al show en compañía de sus hijos, Nelson y Eddy Angélil.

Ambas artistas han expresado una profunda admiración mutua. Fue así el ejemplo en 2018, cuando Adele asistió a uno de los conciertos de Dion en el Colosseum, una experiencia que Céline recuerda con cariño: “No pude hacer todos mis conciertos, ¡pero me encantó que Adele asistiera a uno de ellos… ¡La quiero mucho!” , comentó en redes sociales la cantante canadiense.

Adele llora al ver a Céline Dion en una residencia de Las Vegas (Foto: Getty Images /X)

Adele conmovida con la visita de Céline

La presencia de Dion en el espectáculo de Adele fue especialmente significativa tras su reaparición en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó “L’hymne à L’Amour” de Edith Piaf bajo la icónica Torre Eiffel.

Su regreso, después de casi cuatro años fuera de los escenarios debido a complicaciones de salud, fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de apertura. Dion expresó su gratitud en redes sociales tras el evento: “Me siento honrada de haber actuado esta noche para la Ceremonia de Apertura de París 2024 y llena de alegría de estar de vuelta en una de mis ciudades favoritas”.

La emoción ha sido una constante para Dion en estas semanas. Recientemente, la artista también se mostró profundamente conmovida al escuchar a Kelly Clarkson interpretar “My Heart Will Go On” en su programa de televisión. Por ello, la canadiense de 56 años compartió un mensaje emotivo para Clarkson en redes sociales: “Te vi cantando ‘My Heart Will Go On’ y estoy llorando de nuevo… Estuviste absolutamente increíble”.