Don Omar: “Es desgarrador escuchar el desprecio y las palabras racistas dirigidas hacia mi tierra”

El exponente urbano puertorriqueño William Omar Landrón, mejor conocido como Don Omar, se unió a otras artistas para rechazar los comentarios realizados por el comediante Tony Hinchcliffe contra Puerto Rico durante un evento de campaña del candidato presidencial Donald Trump.

“Puerto Rico es mi tierra y mi identidad, y hoy más que nunca levanto la bandera de mi isla con orgullo. Es desgarrador escuchar el desprecio y las palabras racistas dirigidas hacia mi tierra y hacia los latinos”, escribió en el post que compartió.

“Trump ha dejado claro, una y otra vez, lo que piensa de nosotros, y la posibilidad de que él y su administración regresen al poder es realmente preocupante. Las palabras tienen peso, y como comunidad, no debemos tolerar un lenguaje que busque devaluarnos. Los latinos, dentro y fuera de nuestra tierra de origen, merecemos respeto y una representación justa”, añadió.

En la misma publicación, el artista expresó su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris: “A solo una semana de las elecciones, hagamos que nuestra voz se escuche fuerte y clara. Por eso, apoyo a @kamalaharris. Confío en que ella representa el respeto y el cambio que nuestras comunidades necesitan, y creo que puede abrir un nuevo camino hacia adelante—uno que eleva, empodera y prioriza la dignidad para todos.

“Es hora de voltear la página. We are not going back”, concluyó.

Otro artista que dio su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris fue el cantante Bad Bunny tras compartir un video de la candidata presidencial demócrata poco después de que el comediante hiciera chistes groseros sobre los latinos y llamara a Puerto Rico una “isla flotante de basura”.

Bad Bunny, cuyo nombre oficial es Benito Antonio Martínez Ocasio, es uno de los artistas más famosos del momento. Su respaldo podría ser un impulso para la campaña de Harris en su intento de reforzar su apoyo entre los votantes latinos, entre los que Trump ha estado trabajando para ganar terreno.

El endoso del puertorriqueño ha sido ampliamente desplegado por medios de prensa estadounidenses durante la cobertura de los insultos contra los puertorriqueños en el mitin de Trump.

El video que Bad Bunny compartió con sus 45 millones de seguidores en Instagram muestra a Harris diciendo que “hay mucho en juego en esta elección para los votantes puertorriqueños y para Puerto Rico”. Un representante del artista confirmó que Bad Bunny apoya a Harris.

Bad Bunny manifestó su apoyo momentos después de que el comediante Tony Hinchcliffe hiciera los comentarios sobre Puerto Rico. Más tarde, Hinchcliffe dijo que “a estos latinos les encanta tener bebés” y que no usan el método anticonceptivo del coito interrumpido.

Los comentarios sobre Puerto Rico fueron criticados inmediatamente por la campaña de Harris, pero también fueron denunciados por Ángel Cintrón, el líder del Partido Republicano en la isla, y la representante republicana de los Estados Unidos María Elvira Salazar, que representa partes de Miami y ha participado en eventos recientes de Trump.

Salazar escribió: “Estoy disgustada por el comentario racista de @TonyHinchcliffe que llama a Puerto Rico una ‘isla flotante de basura’. Esta retórica no refleja los valores del Partido Republicano. Puerto Rico envió más de 48,000 soldados a Vietnam, y recibió más de 345 Corazones Púrpura. Esta valentía merece respeto. ¡Infórmese!”.

La portavoz de la campaña de Trump, Danielle Alvarez, dijo en un comunicado que “esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña”.

Por su parte, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi escribió en Instagram: “No se puede seguir este camino racista”.

“No estamos bien con este odio constante”, escribió en un mensaje compartido en Instagram. “Ha quedado muy claro que esta gente no nos tiene respeto”.

Mientras que Ricky Martin, que anteriormente había respaldado a Harris, también se sintió ofendido por el comentario y dijo “eso es lo que piensan de nosotros”, en Instagram.

El voto puertorriqueño es considerable en Pensilvania, que es posiblemente el estado clave más disputado en las elecciones de 2024.

Otros cantantes puertorriqueños como Jennifer López y Marc Anthony ya habían expresado su apoyo a Harris. Trump también ha atraído el apoyo de otras estrellas populares de la isla como Anuel AA y Nicky Jam.