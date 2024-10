Así luce Jeremy Allen White como Bruce Springsteen para su biopic

Se ha lanzado la primera imagen que muestra a Jeremy Allen White caracterizado como Bruce Springsteen, en la producción que está en curso, siendo una biopic muy esperada por los fans del cantante.

Aquí te mostramos cómo luce el actor encarnando al cantante, pues ha generado diversos comentarios positivos por parte de los fans.

PUBLICIDAD

Jeremy Allen White interpretará a Bruce Springsteen

De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, la película llevará por nombre ‘Deliver Me From Nowhere’, estará dirigida por Scott Cooper (Crazy Heart), y basada en el libro Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen ‘s Nebraska, de Warren Zanes, publicado en 2023.

Mientras que la versión adulta de Springsteen será interpretada por Jeremy Strong, actor que es recordado gracias a su participación en Succession y The Apprentice.

¿De qué tratará la película?

Se dio a conocer que la cinta explorará la creación del álbum Nebraska de Springsteen, de 1982, que siguió al álbum The River.

En una entrevista reciente a GW, White dijo: “Tengo mucha suerte de que ahora exista una especie de equipo de gente que ayude a los actores jóvenes a interpretar a estrellas de rock... Tengo un grupo de gente con mucho talento que me ayuda a entrenarme vocalmente y musicalmente para prepararme para esto”.

¿Cuándo se estrenará la cinta?

Se tiene confirmado que será en 2025 cuando la producción llegue a todos los cines del mundo, así que sólo queda esperar fecha de estreno.

PUBLICIDAD

El legado de Bruce Springsteen

Conocido como The Boss, es un destacado cantante, guitarrista y compositor estadounidense. Nació el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch, Nueva Jersey. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 120 millones de álbumes en todo el mundo y es uno de los artistas más exitosos de la música rock, con diez discos que alcanzaron el número uno en la lista Billboard, solo superado por The Beatles y Jay-Z.

Springsteen comenzó su carrera musical a finales de los años 60, tocando en bandas como Steel Mill. Su primer álbum con la E Street Band, Greetings from Asbury Park, N.J., se lanzó en 1972. A partir de ahí, publicó obras maestras como Born to Run (1975), Darkness on the Edge of Town (1978) y The River (1980), que son considerados clásicos del rock.