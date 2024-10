Taylor Swift y Sabrina Carpenter compartieron escenario este fin de semana

En el marco de su popular y exitosísima gira “The Eras Tour”, Taylor Swift ofreció una inesperada sorpresa a sus seguidores durante su más recientes concierto del recién culminado fin de semana en el prestigioso “Caesars Superdome”, en la ciudad de Nueva Orleans.

La estrella pop invitó al escenario a nada más y nada menos que a Sabrina Carpenter, quien fue su telonera entre agosto de 2023 y marzo de este año. La colaboración generó gran entusiasmo entre los asistentes, quienes ovacionaron a las artistas durante su actuación conjunta.

Detalles del emocionante momento

En tono de broma, Swift llamó a Carpenter desde el escenario: “Es una número uno, ¿debería llamarla?”, preguntó a la audiencia. La simulada llamada, hecha en altavoz, provocó risas y expectativas entre el público antes de la entrada de Carpenter, quien se unió a Swift para interpretar su éxito “Espresso”, tema que encabezó las listas de Spotify globales por varios días.

Durante el set, ambas artistas interpretaron además los temas “Please, Please, Please” y “Is It Over Now”, en una colaboración aclamada por los fans. Tras la presentación, Carpenter expresó su gratitud hacia Swift en sus redes sociales, destacando la oportunidad de unirse nuevamente a la gira: “El mayor agradecimiento que he dado jamás es para Taylor. Me siento muy afortunada de presenciar la magia que eres tú y esta gira. ¡Realmente no hay nadie como tú y nunca lo habrá!” , comentó.

Swift, cuya gira ha sido un rotundo éxito tanto en los Estados Unidos como en otros países, continúa sorprendiendo a su audiencia con invitados especiales y momentos únicos en cada presentación, consolidándose como una de las giras más memorables de su carrera.