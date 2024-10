Obra puertorriqueña “Blanco temblor” se presentará en Los Ángeles

La obra “Blanco temblor”, escrita y dirigida por Carola García López y producida por Teatro Público, la cual aborda el tema de la salud mental, representará a Puerto Rico en el Festival Encuentro, a celebrarse del 24 de octubre al 10 de noviembre en Los Ángeles, California.

Este Festival, gestado por el Latino Theater Company y que cumple 10 años desde su primera edición, tiene como misión mostrar la rica diversidad de voces latinas en las artes escénicas. “Blanco temblor” se integra a la cartelera como la única pieza que viaja directamente desde Puerto Rico. Así, Teatro Público se une a otras 18 compañías, provenientes de ciudades como Nueva York, Chicago, Washington D.C., Los Ángeles y Ciudad de México.

“Nos enorgullece sobremanera representar a nuestra patria y dar visibilidad al teatro que hacemos. Es de vital importancia seguir estrechando lazos con la comunidad latina en Estados Unidos y con nuestra queridísima gente de la diáspora. Nos vamos con mucha alegría y agradecimiento a esta aventura artística. Siempre soñé con viajar con mi trabajo artístico, y cuento con un equipo de artistas, diseñadoras y técnicas de ensueño”, expresó García López, dramaturga, directora y actriz de la pieza.

Blanco temblor cuenta la historia de Marina del Mar, una astrofísica puertorriqueña bipolar, sobreviviente de suicidio, que tiene una enfermedad congénita: no puede temblar. Presenciamos el encuentro de Marina del Mar con sus afectos vivos y muertos, en su tránsito por los abismos y las luces de su psiquis. Entre risas, silencios, música y movimiento, la pieza es una reflexión en torno a un tema que no se visibiliza, de lo que no se habla, nuestra salud mental, y con ella, la bipolaridad, el suicidio, los hospitales siquiátricos, la medicación, los prejuicios sociales y familiares, la demencia de nuestros mayores, la vida y la muerte.

“Blanco temblor es la prueba inequívoca de que el arte es una herida hecha luz, como nos decía Braque. No me lo creo, nunca pensé que tanta gente se iba a reflejar en esta pieza teatral. Sin embargo, al distanciarme del asombro, un chispito entiendo por qué. Blanco Temblor aborda desde la poesía y el humor, el desgarramiento de los abismos de la mente. El planeta y nuestro Puerto Rico atraviesa una crisis de salud mental sin precedentes, aumentan los suicidios y aumenta el silencio en torno a ellos y a otras condiciones mentales. Hay que empezar a normalizar estos temas; se nos va literalmente la vida en ello”, añadió la profesora García López.

El elenco que subirá a escena en Los Ángeles está compuesto por Gabriela Saker en el personaje de Marina del Mar, Carola García López como Candela y Abuela Alicia, Laura Isabel Cabrera como Irene y Dra. Eva Riefhold, Maximiliano Rivas como Leonardo y Dr. Joe Capital, y Yussef Soto Villarini como Aurelio y Hombre Bello. Completan el equipo de trabajo Jeliannys Michelle como productora y regidora, y Ángela Sofía Caro como diseñadora de producción.

“Blanco temblor es una pieza muy importante para nuestra compañía Teatro Público. Ahora, como actriz, tengo el enorme honor de interpretar a Marina del Mar, luego de que la originara la artista tan querida que es Isel Rodríguez. Me siento muy afortunada de formar parte de este proceso creativo y de contar esta historia de la mano de mi amada Maestra Carola García. Es una obra muy hermosa, que exige total compromiso físico, emocional e intelectual, una obra que es desafiante, divertida, valiente y profundamente humana, que sacude, conmueve, sana y transforma. En fin, una obra que me reafirma cada segundo por qué hacemos teatro”, compartió Gabriela Saker, actriz y productora actualmente radicada entre Nueva York y Puerto Rico.

Regresa a escena en Puerto Rico

Luego de su viaje por Los Ángeles, Blanco temblor subirá a escena nuevamente en Puerto Rico del 6 al 8 de diciembre en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. En esta ocasión, al elenco compuesto por Saker, García López y Rivas, se reintegrará Kisha Tikina Burgos en los personajes de Irene y Dra. Eva Riefhold, y se unirá Héctor Enrique Rodríguez en los personajes de Aurelio y Hombre Bello. Se busca que este sea el inicio de una gira por distintas regiones de la Isla, con el objetivo de descentralizar la oferta teatral y seguir impactando al país con este proyecto artístico y transformador.

“Los Gobiernos hablan de estadísticas, pero ignoran muchas veces obras de teatro como esta que pueden cambiar vidas. Yo tengo la experiencia de gente diversa —algunos pacientes, otros no—, que me abraza al terminar de ver la obra y me agradece, y entre mocos, me manifiesta que ven un poco de luz y esperanza, y esto es muy poderoso. Queremos llegar a otras áreas fuera de la Metro, ojalá lo logremos, ahí donde más necesitan consuelo donde más incidencias de intentos hay. Queremos llegar y compartir esta pieza hecha con tanto amor para alivianarnos el dolor y abrazarnos en ese lugar mágico que llamamos teatro”, invitó García López.

El montaje cuenta con el diseño de escenografía de Agua, Sol y Sereno, el diseño de iluminación de Marién Vélez, el diseño de vestuario de Desireé Cruz Fidalgo, el diseño de sonido y composición original de Omar Silva, y el diseño de audiovisuales de Raquel Vázquez Varela, también productora, y de Diego Luciano.

Para conocer más detalles de esta producción y reservar sus boletos, puede entrar a www.teatropublicopr.org/blancotemblor