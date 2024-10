Finalista de Miss Grand International 2024 renuncia a su puesto y la organización la desaparece de sus redes

La delegada de Myanmar en el certamen Miss Grand International 2024, cuya final fue celebrada el pasado viernes, 25 de octubre de 2024, rompió el silencio en sus redes sociales luego del escándalo formado por su equipo tras la final de la competencia.

Thae Su Nyein aseguró que entregará a la organización la corona y la banda de segunda finalista luego de no quedar satisfecha por no ganar los premios de National Costume, ganados por tres participantes latinas, y el galardón de Country of the year, el cual le daba el pase al grupo de semifinalistas por votos de los fans.

Asimismo, esta sostuvo que no tiene nada en contra de la ganadora del certamen; la india Rachel Gupta ni con la filipina Christine Juliane Opiaza, quien se posicionó como primera finalista o virreina.

Antes de las declaraciones de Thae, la organización de MGI confirmó su destitución con la publicación de las fotos oficiales de la ganadora y sus cuatro finalistas. Es decir, el puesto de segunda finalista queda vacío en esta edición.

Sin embargo, durante la mañana de este lunes, la gerencia de la competencia de belleza publicó unas expresiones en sus cuentas sociales.

“La organización Miss Grand International ha decidido revocar el título de segunda finalista a Miss Grand Myanmar 2024, la sra. Thae Su Nyein, debido a su comportamiento inapropiado y a sus acciones que violaron varias normas. Este anuncio se realiza para su información”.

La beldad asiática ya había sido criticada luego de la competencia de National Costume por estallar en llanto tras no poder usar todas las piezas de su traje que tenía para el dicho evento. Cibernautas en internet catalogaron este momento como “un berrinche” de la participante.

La representante de India; Rachel Gupta, de 20 años, fue coronada el pasado viernes, 25 de octubre de 2024, como la ganadora y duodécima reina del certamen Miss Grand International 2024, una de las cinco competencias de belleza más importantes del planeta.

Como virreina o primera finalista se colocó Miss Filipinas; Christine Juliane Opiaza, de segunda finalista quedó Miss Myanmar; Thae Su Nyein, Miss Francia; Safiétou Kabengele fue la tercera finalista y Miss Brasil; Talita Hartmann ocupó el lugar de cuarta finalista.

Rachel, quien se destacó durante toda la competencia, fue coronada por Luciana Fuster; Miss Grand International 2023, quien es la segunda peruana en ganar dicho certamen de belleza.

La corona dorada regresa a Asia luego de dos años en Latinoamérica tras las victorias de Brasil (Isabella Menín) en 2022 y Perú (Luciana) en 2023.

En el Top 10 se colocaron las candidatas de: Indonesia, Perú, España, Reino Unido y República Dominicana.

Por su parte, entre las 20 semifinalistas se quedaron las delegadas de: Tailandia, Colombia, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Malasia, México, Guatemala, El Salvador, Curazao, Paraguay y Japón.

Por primera vez en 12 ediciones, Miss Puerto Rico no clasificó entre las semifinalistas. Este año la isla fue representada por Mariangie Alicea, quien logró un puesto entre los mejores 22 vestidos del National Costume con su pieza de vejigante.

El certamen contaba con 69 candidatas luego de las renuncias de las representantes de: Cambodia, Costa Rica, Ucrania y Hong Kong.

Los galardones de los mejores National Costume fue otorgados a tres latinas: Miss Brasil, Miss Ecuador y Miss Honduras. Mientras, el premio de mejor en traje de baño fue para Talita Hartmann, de Brasil.

La mejor en traje de gala o de noche fue la delegada de Ghana y el Voice Award fue ganado por Miss Trinidad y Tobago.

Este certamen ha sido ganado por beldades de: Puerto Rico, Cuba, Indonesia, Perú, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos, Vietnam, Brasil e India.

Las ganadoras de Miss Grand International