Dayanara Torres está de cumpleaños este lunes

La eterna reina de Puerto Rico, Dayanara Torres, está cumpliendo este lunes sus 50 años.

La mujer oriunda de Toa Alta compartió a través de sus redes sociales que se encuentran dándole la bienvenida al quinto escalón desde el “Belpaese” (Italia).

“No existe mejor forma de CELEBRAR my Bday (Oct28) than with my FAVORITE PEOPLE 🎉Los Amooooooo”, escribió la Miss Universe 1993 en su cuenta de Instagram junto a un video donde se puede apreciar algunos de los momentos que está viviendo con su familia.

En otro videoclip, se puede apreciar a Torres y sus familiares disfrutando de varios lugares turísticos que han visitado en el país europeo, como lo son el Coliseo Romano y el Foro Romano.

“I ♥️ Italy#Rome #Yesterday #BirthdayTrip #Love #Familia #iLoveMyFamily #Europe #2024 #EnjoyingLife Ps. The best Tour Guide Ever!!! @silvia_deangelis9 Thank you for your expertise, passion & for Loving what you do! #LuckyUs #Emperador #RomaCaputMundi #Grappa #Roma #Italy #Italia #🇮🇹My 🕶️: @visionworldoptical_ Las amooooo Gracias por el lindo detalle!!! So me!”, plasmó la boricua en la red social propiedad de Meta, donde tiene 1.7 millones de seguidores.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, todos felicitando a la también actriz en su cumpleaños.

“Muchas felicidades y bendiciones junto a tu hermosa familia”, “Wow que disfruten bella familia bendiciones”, “Los 50′s NUNCA se habían visto MEJOR. Desde acá disfrutándome tu felicidad. Q siga la fiestaaaaa!!!” y “The best trip for the bday girl”, fueron algunos de los comentarios destacados.