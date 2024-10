Estos son los juegos que estarán gratis en Prime Gaming y Epic Games

Como si se tratara de tienda comercial que se adelanta a las festividades, la fiebre de Halloween no ha terminado y a pesar de ello, las plataformas de streaming ya están preparando el terreno para el próximo mes. Amazon Prime Gaming ha dado a conocer, de manera anticipada, la lista de juegos que llegarán a su servicio durante las próximas semanas, ofreciendo a sus suscriptores una variada lista de dosis para comenzar noviembre.

Una lista con videojuegos para todos los gustos

Entre los títulos destacados de este mes se encuentran la edición Deluxe de RAGE 2, una experiencia post-apocalíptica llena de acción, y el clásico de culto Star Wars: Knights of the Old Republic. Los suscriptores de Prime Gaming podrán disfrutar de estos y otros 7 juegos más a lo largo de noviembre, con lanzamientos escalonados que se extenderán hasta el último día del mes.

Además de los nuevos títulos, Amazon ha confirmado que los usuarios de Prime Gaming también recibirán nuevos botines y contenido adicional para grandes juegos como Fall Guys, League of Legends, Battlefield 2042 y Diablo IV, buscando potenciar la experiencia de juego de los suscriptores y fomento a la cantidad de usuarios en ellos.

Por si fuera poco con esta lista, Epic Games Store también ha revelado sus títulos gratuitos de la semana, los cuales buscan celebrar Halloween. The Evil Within 2 y Tandem: A Tale of Shadows son las propuestas de esta desarrolladora para aquellos que buscan sentir el terror de estas celebraciones.

En resumen, noviembre se presenta como un mes repleto de novedades para los amantes de los videojuegos. Tanto Amazon Prime Gaming como Epic Games Store ofrecen una amplia variedad de títulos gratuitos para todos los gustos, lo que invita a los jugadores a explorar nuevas experiencias y a disfrutar de sus juegos favoritos con contenido adicional.