Alexandra Lúgaro sobre careo con Jay Foseca: “En vez de gritar que viene el lobo, prefiero velarlo”

Luego de que el analista político, Jay Fonseca, y la abogada Alexandra Lúgaro protagonizaron un incómodo intercambio de posturas durante la transmisión del segmento “Decisión 2024: La Recta Final” de NotiCentro, Lúgaro apareció en las redes sociales asegurando que continuará denunciando la incompetencias de las agencias en la Isla.

Fue, precisamente, luego de criticar a la actual administración de Comisión Estatal de Elecciones, que Lúgaro fue fuertemente confrontada por Fonseca.

“La verdad es extraña. A menudo ha provocado que mis enemigos me detesten, pero cuando les ha convenido ha hecho que me aprecien. Por lo general, me he ganado el respeto de quienes me quieren, pero en ocasiones me ha causado también su desprecio y distancia. [...] Siempre se ha sentido bien decirla, cueste lo que cueste”, colgó Lúgaro en su cuenta de Instagram.

Reiteró, asimismo, que durante los últimos años se ha caracterizado por denunciar los errores e irregularidades de la Comisión.

“Quienes conocen mi integridad saben que seré siempre la primera en denunciar lo que está mal y que si el 5 de noviembre se atentara contra nuestra voluntad democrática en las urnas, seré la primera en fila para dar la pelea”, enfatizó.