Rafa Pabón: “Voten con conciencia”

El cantautor puertorriqueño Rafa Pabón siempre se ha considerado vocal en temas sociales y electorales, y para este cuatrienio volverá a endosar al candidato a la gobernación por la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau.

“Yo he sido bien vocal con eso, y lo llevo apoyando desde el cuatrienio pasado. Estuve en el cierre de campaña de él, estuve presente en el proceso, so, sí, estoy full team Juan Dalmau”, enfatizó.

Pabón recalcó, en entrevista con El Calce y Metro Puerto Rico, la importancia de que los artistas utilicen sus plataformas, y de ejercer el voto.

“Ya vimos lo que pasó con Ricky Rosselló cuando toda la gente y la clase artística de unió. Somos muy influyentes, y yo creo que no hacerlo, pues está mal. No es una obligación, pero pues nosotros vivimos aquí, nuestra familia vive aquí, nos afecta las decisiones que toma el país”, puntualizó.

Sin embargo, Pabón aclaró que, de Dalmau prevalecer en las elecciones, no estaría involucrado en su administración, pues lo de él es la música.

“Todo lo que pueda aportar mi granito de arena lo voy a hacer, no me adentraría mucho en cosas de gobierno, ni nada, porque obviamente mi trabajo es hacer música y me limito a eso”, comentó.

Conexión musical

Pabón ahora se enfocará en aportar su granito de arena en la música afrobeat.

Con el lanzamiento de Aiwo (Remix) junto a Rawayana, Pabón sigue sentando sus bases en el género.

“Cuando saqué el tema, de las primeras personas que me escribió felicitándome, y que le gustó fue Beto. Yo creo que la química es bien orgánica”, compartió.

Para sorpresa de los fanáticos, el remix ya había sido estrenado el pasado mayo durante el concierto de Rawayana en el Coca-Cola Music Hall.

Pabón contó que el remix se grabó unos días antes de la presentación, y que decidieron estrenarla en vivo.

Aiwo es parte de un proyecto más grande del compositor, que busca conectar con la música afrocaribeña.

“Es un tema que surge cuando voy a África, ahí se termina la producción. Cogimos sonidos de allá, se lo envío a [Mr.] NaisGai, que fue el productor de este tema, y pudimos meter cosas de lo que yo viví en el viaje”, explicó.

Pabón abundó que todo se dio de manera orgánica, que viajó por otro tema, pero, al estar en el país, se inspiró de sus alrededores.

La inspiración llegó a tal nivel que el proyecto culminará con un documental detallando su experiencia.

“Este año estoy bien enfocado en el afrobeat. Estoy haciendo también un documental en diferentes regiones de África, y cogiendo sonidos de diferentes regiones para mezclarlo. Resaltar la música afrocaribeña, y de dónde venimos, de dónde sale lo que hacemos”, adelantó.

Explicó que el proyecto del documental es una meta que quiere hacer “a nivel personal”.

Aunque el documental aún no tiene fecha de estreno, Pabón se mostró motivado por educar a las personas en el tema.

“Siento que el afrobeat está teniendo un auge grandísimo, está pasando como un refresh en el género. Me siento más libre para expresarme en ese género”, indicó.

Sobre música nueva, el compositor comentó que, aunque quizás no lance música como solista, sí hay colaboraciones por salir en lo que queda del año, con artistas como Sergio George, Lenny Tavárez, Christian Alicea y Laya Kalima, entre otros.