Libro sobre historia de la corrupción política en la isla gana medalla en los International Latino Book Awards

El libro El Jefe: Populismo y corrupción en el Puerto Rico de 1898, escrito por la profesora Nieve de los Ángeles Vázquez, catedrática en el departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, fue galardonado con la Medalla de Plata en la categoría de Mejor Libro de Historia en la 26ª edición anual de los International Latino Book Awards, celebrada en Los Angeles City College.

Además de este prestigioso reconocimiento, El Jefe también recibió una Mención de Honor en la categoría de Mejor Diseño Interior. Las páginas del libro ⎯diseñado por Hernán Eusebio Bentancourt⎯ se destacan por la profusión de imágenes y detalladas infografías que permiten al lector comprender las complejidades históricas que aborda la autora.

Los jueces del concurso describieron a El Jefe como «Mammoth history that certainly needs to be in the collection of everyone who loves Puerto Rican history».

La obra de Vázquez explora el contexto histórico de Puerto Rico en el crucial año de 1898, con un enfoque particular en la corrupción de la élite política criolla liderada por Luis Muñoz Rivera. Desde su publicación en marzo de 2023, El Jefe ha sido ampliamente discutido en Puerto Rico y ha generado diversas opiniones, desde elogios entusiastas hasta críticas intensas, lo que subraya la relevancia de su contenido en el contexto histórico contemporáneo.

Nieve de los Ángeles Vázquez es una destacada historiadora con una vasta trayectoria académica, enfocada en el estudio de la política y sociedad puertorriqueña en momentos clave de su historia. Con El Jefe, ha logrado abrir un debate profundo sobre el papel de la élite criolla en la política del Puerto Rico del siglo xix, así como sobre el carácter eminentemente populista de nuestra casta política.

Los International Latino Book Awards, que este año atrajeron a más de 4,000 libros en 105 categorías, son uno de los diez certámenes literarios más prestigiosos de Estados Unidos y el único que concentra su atención en la población latina. Este certamen no solo reconoce la excelencia literaria, sino que también impulsa el trabajo de autores latinos en mercados internacionales, fomentando un intercambio cultural vital en el mundo editorial.

El libro El Jefe está disponible en las principales librerías del país, como Casa Norberto, Laberinto, El Candil, Libros787 y The Bookmark. Además, puede adquirirse en tres formatos en Amazon.