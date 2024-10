Hijo del Topo endosa a Jenniffer González para la gobernación

El hijo del cantautor puertorriqueño, Antonio “El Topo” Cabán Vale, autor de Verde Luz, Adean Cabán Butter endosó para la gobernación a Jenniffer González, candidata del Partido Nuevo Progresista.

Así consta en un vídeo. “Conozco a Jennifer desde nuestros años en la escuela intermedia Sotero Figueroa, donde mi madre, doña María Luisa Lumi Butter Rodríguez, fue su maestra de teatro. Ahí vimos sus primeros pininos en la oratoria. Vi cómo luchó y se esforzó para llegar a donde está. Por eso le voy a dar mi voto”, dijo Cabán Butter. Acto seguido esbozó el estribillo “el futuro está en tus manos” para hacer una exhortación a las personas para que vaya a votar.

PUBLICIDAD

Esta mañana, González reaccionó agradecida del endoso en una entrevista radial (WKAQ). La candidata a la gobernación relató que conoce a Cabán Butter desde que ambos eran estudiantes y que los une desde entonces una amistad fuera del espacio político.

“Yo admiro… creo que todos los puertorriqueños admiramos al Topo, y poca gente sabe que su esposa, que en paz descanse, doña María Butter fue maestra de teatro. Yo estudié en escuela pública. Sotero Figueroa y University Garden, y Adean estudió también en las mismas escuelas, así que nos conocemos desde la escuela. Mucha gente quizás conoce a uno por la política, pero en el caso de Adean nos conocemos desde que estamos en la escuela intermedia. Obviamente no comparto con él muchos años, las carreras nos han llevado por sitios distintos. Adean tiene una voz espectacular, como la de su papá. Para mí es un privilegio tan grande que Adean, sabiendo su ideología política, me haya dado ese endoso. Me llena de mucha alegría, de mucho orgullo y de sentimiento también porque cuando tú ves que personas que no necesariamente son PNP te respaldan, como yo lo he visto a lo largo de esta campaña, para mi le añade un valor adicional a la responsabilidad que tengo de ser gobernadora para todo el mundo”, reaccionó González en entrevista radial.

En esta campaña, varios artistas han estado ofreciendo endosos políticos, algo que González dijo hoy respeta. Algunos de los endosos más famosos son los de Residente Ricky Martin y Rafa Pabón al candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau. De hecho, la campaña televisiva del candidato del PIP también utiliza artistas como Johanna Rosaly, Cristina Soler y Carmen Nydia Velázquez.

González dijo que respeta los endosos que han hecho otros artistas en esta campaña electoral.