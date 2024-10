Cardi B fue hospitalizada debido a una emergencia médica apenas tres días antes de su esperada actuación en el festival ONE MusicFest en Atlanta. El 23 de octubre, la rapera de 32 años compartió la noticia con sus seguidores en su cuenta de Instagram, expresando su tristeza por tener que cancelar su presentación debido a su estado de salud.

“Estoy muy triste de compartir esta noticia”, escribió Cardi B en su publicación. “He estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica durante los últimos días, y no podré presentarme en el ONE MusicFest”.

El mensaje de Cardi B sobre sus problemas de salud

Aunque no dio detalles específicos sobre su condición, la artista manifestó su pesar por no poder ver a sus fans este fin de semana. “Me rompe el corazón no poder estar con ustedes y realmente desearía poder estar allí”, agregó. En su mensaje, Cardi B también expresó gratitud por el apoyo de sus seguidores y prometió regresar pronto: “Gracias por entender y estaré de vuelta mejor y más fuerte. No se preocupen. Los amo”.

Tras la publicación, el festival ONE MusicFest emitió un comunicado en Instagram, mostrando su apoyo a la decisión de la ganadora del Grammy de ausentarse debido a “problemas de salud en curso”. En su mensaje, el festival pidió a los fans que mantuvieran a Cardi B en sus oraciones para una “pronta recuperación”, y señaló que estaban trabajando arduamente para encontrar un reemplazo de último minuto.

Este episodio de salud se suma a una serie de cambios importantes en la vida de Cardi B. En septiembre, dio la bienvenida a su tercer bebé con su esposo en proceso de separación, Offset. El nacimiento ocurrió solo un mes después de que la rapera solicitara el divorcio, poniendo fin a siete años de matrimonio. A pesar de la turbulencia en su relación, Cardi B ha seguido centrada en su papel como madre de tres hijos.

Además de su recién nacido, comparte a su hija Kulture, de seis años, y a su hijo Wave, de tres, con Offset. En agosto, antes del nacimiento de su tercer hijo, Cardi compartió una reflexión sobre esta nueva etapa en su vida: “Con cada final, llega un nuevo comienzo”, escribió. “Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo. Me has traído más amor, más vida y, sobre todo, renovado mi poder”.