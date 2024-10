Realizarán homenajes a Liam Payne en Puerto Rico

Fanáticos boricuas del cantante británico Liam Payne rendirán homenajes al artista, quien falleció la semana pasada tras caer desde el balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Uno de los homenajes al exintegrante de la banda One Direction, se realizará este viernes, 25 de octubre, en Mayagüez. Mientras que el domingo, 27 de octubre, los ‘directioners’, como se conoce a los fanáticos del grupo, se reunirán en Ponce y San Juan.

“Llevar flores, velas, cartas, carteles, fotos o globos. Usar merch o camisa blanca”, lee la convocatoria publicada en una cuenta de Instagram identificada como 1D Puerto Rico.

Un informe toxicológico preliminar al excantante de mostró que tenía cocaína en su organismo después de su fallecimiento, dijo un funcionario argentino.

No se espera que los resultados definitivos de las pericias se hagan públicos hasta dentro de algunas semanas. Pero el informe toxicológico preliminar de la famosa estrella de la boyband británica, entregado el lunes a los fiscales a cargo de la investigación, sugirió evidencia de exposición a la cocaína, dijo el funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar declaraciones.

Enfatizó que estos resultados preliminares no ofrecen una lectura precisa de cuánta cantidad del estupefaciente circulaba en su sangre cuando murió. El informe fue ampliamente difundido en los medios locales el lunes.

En tanto que el padre del cantante británico, Geoff Payne, roseguía el lunes con los trámites para repatriar el cuerpo del exmiembro de la banda One Direction, fallecido tras caer desde el balcón del hotel donde se alojaba en Buenos Aires.

Payne padre estuvo reunido con el fiscal Andrés Madrea, quien investiga las circunstancias de la muerte del artista, cuyo cuerpo le sería entregado alrededor del 28 de octubre, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no se identificó porque no está autorizado a hablar del asunto públicamente.

El cantante murió el 16 de octubre tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del Hotel Casa Sur, situado en el elegante y turístico barrio de Palermo de la capital argentina. Su cuerpo quedó tendido en el patio interno del establecimiento.

Payne falleció por los múltiples golpes y sendas hemorragias interna y externa que sufrió por la caída, de acuerdo con la autopsia.

Según las primeras investigaciones, el músico habría estado a solas y sufriendo un “brote” por el consumo de sustancias aún no determinadas antes de caer al vacío, indicó el Ministerio Público Fiscal. La causa abierta por el hecho está catalogada como “muerte dudosa”.

El padre de Payne llegó el viernes a Buenos Aires, acudió a la fiscalía y horas después reconoció el cuerpo de su hijo en la morgue.

Luego recogió sus pertenencias en el hotel donde Payne falleció, que se ha convertido en un lugar de peregrinaje de sus admiradoras. Las fanáticas del cantante dejaron flores, velas y fotos en las que aparece solo y con sus excompañeros en una suerte de santuario instalado alrededor de un árbol que se encuentra a las puertas del establecimiento hotelero. Allí se acercó en silencio el padre del artista para ver el tributo.

La familia del cantante —integrada además por su madre Karen Payne y sus dos hermanas Ruth y Nicola— mostró su desolación por la pérdida sufrida, lo mismo que los exintegrantes de One Direction. Artistas y otras celebridades de distintos países siguen expresando su pesar por lo ocurrido.

La Unidad Criminalística Móvil de la policía de Buenos Aires halló en la habitación donde se hospedaba el cantante sustancias que a simple vista —y a la espera de la confirmación de las pericias— se tratarían de estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como también varios objetos y mobiliario destrozados.

Tres empleados del hotel y dos mujeres habían estado junto a Payne en su habitación en horas previas a su deceso y ya se habían retirado del establecimiento cuando ocurrió el hecho. La fiscalía tomó declaraciones testimoniales a todos ellos.

Payne integró junto a Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson una de las “boy bands” más exitosas de los últimos tiempos. One Direction anunció un “parón” indefinido en 2016 y Payne, como cada uno de sus antiguos compañeros de banda, siguió su carrera en solitario.

El cantante había publicado en su cuenta de Snapchat que viajó a Argentina para asistir al concierto que Horan ofreció en Buenos Aires el 2 de octubre. Compartió imágenes previas al concierto, bailando con su novia, la influencer estadounidense Kate Cassidy, y también coreando desde las gradas. La mujer se fue de Argentina pero Payne había permanecido en Buenos Aires.