Novia de Liam Payne revela que tenían planes de casarse

Hace una semana precisamente, la noticia de la trágica e impactante muerte del cantante Liam Payne sacudió al mundo entero. Tras caer desde un tercer piso de un hotel en Argentina, el músico dejó un hueco en el corazón no solo de sus fans alrededor del planeta pero sobre todo su familia y seres queridos, como su novia Kate Cassidy.

Mientras su muerte sigue siendo investigada por todas las incógnitas y sospechas que la rodean, la pareja del ex miembro de One Direction lo ha vuelto recordar en una de sus publicaciones en Instagram, revelando un detalle que ha estrujado el pecho de los fans: habían planes de boda.

¿Qué dijo Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, sobre si se iban a casar?

En un emotivo comunicado en Instagram, Cassidy, de 25 años, compartió su lucha por seguir adelante sin su pareja y reveló que, poco antes de su partida, ambos se dedicaron a escribir notas llenas de sus sueños y planes compartidos.

“Decía: ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año/estaremos comprometidos y juntos para siempre 444′ . Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel de la guarda”, empieza el conmovedor mensaje.

Cassidy dedicó entonces un mensaje a Liam: “ Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo dondequiera que vaya ”.

“Ni siquiera sé por dónde empezar, mi corazón está destrozado de maneras que no puedo expresar con palabras. Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando todo se siente tan oscuro ahora mismo. Me trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fanáticos, tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres increíblemente amado”.

“Eres, porque no puedo decir que lo era, mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todas las personas a las que tocaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación a la que entrabas”, continua. “Nada de esto parece real y no puedo asimilar esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por encontrar la manera de vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos, pudimos volver a ser niños, siempre encontrando alegría en las cosas más pequeñas ”.

Cassidy, que estuvo junto a Payne por dos años, lo recordó por tener “el alma más amable y el espíritu más divertido”. También dijo que había “perdido la mejor parte de mí” tras la muerte de Liam.