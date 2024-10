Marvel elimina la película de ‘Blade’ de su lista de estrenos para 2025

Ocurrió lo que muchos temían, pero también esperaban: Marvel sacó la película de “Blade” de su cronograma de estrenos para 2025, ya que ni siquiera han comenzado las grabaciones.

En 2019, se anunció que Mahershala Ali daría vida a la nueva versión del superhéroe y formaría parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), no obstante, la producción ha tenido un montón de retrasos.

La pandemia y la posterior huelga de guionistas en Hollywood no estuvieron a favor de “Blade”. Luego, en 2022, Bassam Tariq se retiró de la dirección y apenas en junio de este año se anunció que Yann Demange sería su sustituto.

¿Qué significa que Marvel haya sacado a ‘Blade’ de su cronograma de estrenos?

“Blade” estaba planeada a estrenarse el 7 de noviembre de 2025, así que tomando en cuenta que las grabaciones todavía no han empezado, Marvel Studios tomó la decisión de no estrenarla para esa fecha.

Por otro lado, se sabe que el estudio y Mahershala Ali no estarían tan contentos con el guion, por lo que le han estado haciendo varias modificaciones.

El MCU todavía tiene pautados tres importantes estrenos para 2025: “Captain America: Brave New World” y “Thunderbolts*”, que ya han terminado de filmarse y también “The Fantastic Four: First Steps”, que se encuentra en producción.

Lo curioso es que Marvel tiene programadas dos fechas sin nombre en su cronograma: el 13 de febrero y el 6 de noviembre de 2026, por lo que todavía hay esperanzas de que el retraso de “Blade” solo sea de un año.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que Mahershala Ali ya tiene 50 años de edad, así que esperar demasiado podría implicar que su personaje, o bien no duraría mucho en el MCU o acaben buscando a un actor más joven.

Los fans de Marvel esperan que todos los retrasos sean para presentar una buena película de “Blade”, mientras que otros opinan que se podría repetir la historia del filme de “Gambito” con Channing Tatum, es decir, que nunca se llegue a estrenar.