Autora puertorriqueña obtiene oro en International Latino Book Awards 2024

La psicóloga y socióloga puertorriqueña Franchesca M. Soto, obtuvo premios en las tres categorías en las que participó en los International Latino Book Awards 2024, celebrados el sábado, 19 de octubre de 2024, en la ciudad de Los Ángeles, California. Su libro “La niña no supo lo que pasó” alcanzó la medalla de oro en la categoría Best eBook & Audiobook, y recibió menciones honoríficas en las categorías Best Self Transformation Book - Spanish y Best First Book.

El libro se destacó entre más de 2,500 participantes, evaluados por 239 jueces.

PUBLICIDAD

La niña no supo lo que pasó es una narrativa híbrida que aborda con sensibilidad y valentía el tema del abuso sexual infantil intrafamiliar. A través de una historia narrada en tercera persona, el libro explora las complejidades de la culpa, el miedo y la vergüenza que enfrentan los sobrevivientes, al tiempo que ofrece herramientas prácticas para la sanación y la reconstrucción de la autoestima.

Este libro, que representa el debut literario de Soto, fue publicado el 24 de enero de 2024 y rápidamente se ha convertido en una voz que visibiliza esta problemática social, ofreciendo esperanza y un camino hacia la sanación para otros sobrevivientes. Dirigido tanto a sobrevivientes como a profesionales de la salud mental, educadores y público en general, el libro busca crear conciencia y comprensión sobre esta realidad que afecta a toda la sociedad.

La gala de premiación, que reconoce la excelencia en la literatura latina, también celebró el talento de otros autores puertorriqueños galardonados durante la ceremonia, consolidando la importante presencia de la isla en el panorama literario internacional.