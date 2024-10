Novia de Liam Payne destrozada tras enterarse de su infidelidad: “No ha dejado de llorar”

El deceso de Liam Payne conmocionó al mundo. Fue el miércoles 16 de octubre cuando se dio a conocer que el cantante británico perdió la vida al caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Argentina. Tras la noticia, su novia Kate Cassidy se pronunció con tristeza, sentimiento que aumentó considerablemente al enterarse de las infidelidades de las que habría sido víctima.

Hay muchos misterios alrededor de la muerte de Liam Payne. Aunque autoridades argentinas reportaron que debido a las circunstancias investigarían el hecho como un suicidio, fanáticos y familiares del exintegrante de One Direction aseguran que él no habría sido capaz de quitarse la vida.

Ahora, se suma una nueva controversia a lo ocurrido, pues salió a la luz la identidad de las dos mujeres que el intérprete de ‘Strip that down’ invitó a su suite poco tiempo antes de su muerte. Según información del diario ‘The Sun’, Aldana Serrano y Lucila Goitea son los nombres de las mujeres que pasaron con Liam sus últimos momentos.

Kate Cassidy llora por supuesta infidelidad de Liam Payne

De acuerdo con la información dada por Aldana y Lucila a las autoridades encargadas del caso, no consumieron drogas, únicamente ingirieron alcohol, no obstante, no aclararon si hubo intimidad.

Aún así, una amiga cercana de Kate Cassidy, novia de Liam Payne, confesó a ‘The Post’ que la influencer se siente “devastada” por la infidelidad de parte del cantante: “Ella acaba de oír hablar de las mujeres. No sabía nada al respecto. Simplemente dijo que tenía que asimilarlo”.

También admitió que aunque Cassidy se encuentra rodeada de sus seres queridos, no le es posible estar bien: “No ha dejado de llorar. Está devastada. Tiene un buen sistema de apoyo a su alrededor, pero esto fue de mal en peor. Ella no está bien”.