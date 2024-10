Las confesiones de Shakira en la portada de GQ: “El amor de pareja me defraudó, he perdido la confianza”

El último álbum de Shakira se ha convertido en un himno para sus fanáticos y seguidores. Las Mujeres Ya No Lloran, Las Mujeres Facturan el álbum se ha visto renacer a la colombiana y la que hizo que regresara a los escenarios con su nuevo tour. Para una entrevista con GQ, Shakira reveló lo que siente al estar soltera y cómo fue para ella escribir sus nuevas canciones.

Escribir su nuevo álbum le trajo momentos de vulnerabilidad

“No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto. Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”.

Durante la canción de Monotonía, Shakira realmente así se sentía: “Era mi sensación física. Luego, cuando escribí la Sesión 53 con Bizarrap, es cuando me empecé a sentir liviana. Le dije: ‘Biza, siento que estoy flotando ahora mismo. Siento que he sacado un demonio’”.

Shakira: “El amor de pareja me defraudó”

La separación con su expareja, Gerard Piqué, le enseñó y la cambió: “El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento, al menos, que haya perdido la confianza en el otro”, pero acepta que sanar es un proceso “largo” y que le tomará años.