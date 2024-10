Fuente afirma que Jennifer Lawrence está “encantada” de su segundo embarazo: es el “momento perfecto”

Jennifer Lawrence reveló el pasado fin de semana que será madre por segunda ocasión. Su esposo, Cooke Maroney, de 40 años, y la actriz, de 34 años, tienen a su hijo Cy que nació en febrero de 2022

Jennifer Lawrence está más preparada que nunca

El lunes 21 de octubre, una fuente le dijo en exclusiva a People que Lawrence está “encantada de estar embarazada nuevamente”.

PUBLICIDAD

“Le encanta ser mamá”, dice la fuente. “Está encantada de estar embarazada de nuevo. Para ella, es el momento perfecto. Su hijo cumplirá 3 años cuando nazca el nuevo bebé”.

La persona también compartió con People que Lawrence y Maroney viven el mejor momento su relación desde que se casaron en 2019.

“Ella está muy feliz con Cooke. Son geniales juntos. Él es muy tranquilo y eso se le contagia a ella”.

Anuncio de su segundo embarazo

La protagonista de Los Juegos del Hambre anunció su embarazo a través de una publicación de Instagram y un artículo de Vogue.

“¡Felicitaciones a Jennifer Lawrence! La actriz ganadora del Oscar dará la bienvenida a su segundo hijo con su esposo, el galerista de arte Cooke Maroney”, escribió la revista.

PUBLICIDAD

En 2023, durante una entrevista con Interview Magazine, Lawrence confesó que ser madre le cambió la perspectiva hacia los paparazzi.

“Hago lo mejor que puedo. Estaba muy nerviosa cuando estaba embarazada. Los paparazzi me estaban haciendo fotos y pensaba: ‘¿Cómo diablos no voy a perder el control con estos tipos cuando estén tomando una foto de mi bebé?’”.

“Cuando llegó aquí, me di cuenta de que mi energía es más importante para él que cualquier otra cosa”, explicó Lawrence. “Por eso, si siente que estoy ansiosa antes de salir de casa o que estoy enojada cuando estamos afuera, eso lo afectará”.