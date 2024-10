Eva Mendes ha revelado cómo su pareja, Ryan Gosling, le hace sentir sexy de una manera sencilla pero poderosa. En una entrevista con The Times del Reino Unido el jueves 17 de octubre, la actriz, empresaria y autora de libros infantiles, habló sobre cómo Gosling, de 43 años, incrementa su sensualidad a lo largo de su relación. “Hay momentos en los que me siento realmente sexy,” confesó Mendes, de 50 años. “La forma en que mi hombre me mira es... en ocasiones pienso, ‘Oh, Dios mío’”.

Mendes añadió que hay muchas cosas que la hacen sentirse sexy y, aunque nunca se ha considerado hermosa, siempre ha tenido una fuerte sensación de sensualidad. Mendes, conocida por su papel en películas como Hitch, también aprovechó la entrevista para hablar sobre su reciente campaña de invierno 2024 con Stella McCartney.

PUBLICIDAD

Eva Mendes confiesa que la forma en que la mira Ryan Gosling la hace sentir sexy

La actriz ha construido una carrera como emprendedora y autora, aunque ha sido honesta sobre sus sentimientos hacia la actuación. “Nunca estuve enamorada de la actuación”, confesó. “No lo digo para menospreciarme, pero no era una gran actriz. Tuve mis momentos cuando trabajé con personas realmente talentosas”, agregó.

Sin embargo, uno de esos momentos especiales fue cuando trabajó con Gosling en The Place Beyond the Pines en 2012, un proyecto del que está especialmente orgullosa. “Él saca algo de mí que nunca había sido accesible antes”, dijo, destacando la conexión profesional y personal que formaron durante la película. La pareja, que comenzó a salir después de la filmación, comparte dos hijas: Esmeralda, de 10 años, y Amada, de 8.

En mayo, Mendes compartió con PEOPLE cómo Gosling la ha apoyado a lo largo de los años, aunque prefirió no entrar en detalles específicos. “Él me apoya en todas las maneras que necesito ser apoyada” , expresó, añadiendo que siente que él la comprende profundamente. El apoyo es mutuo, ya que Gosling también ha elogiado a Mendes como su mayor defensora.

En una entrevista con Extra en mayo, el actor de Barbie comentó cómo su relación funciona en equilibrio: “Ella está con las niñas, y cuando ella trabaja, yo me quedo en casa con ellas”. Gosling también mencionó que Mendes es su “entrenadora de actuación”, destacando el impacto que ella tiene en su carrera. “Se ha convertido en la mejor entrenadora de actuación que he tenido, no tiene fin la forma en que me ayuda”, concluyó.