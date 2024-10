Doctora Polo confirmó que muchas historias de ‘Caso Cerrado’ eran “recreadas” y contó detalles

La doctora Ana María Polo confirmó que muchas de las historias en su programa ‘Caso Cerrado’ eran “recreadas” y dio detalles al respecto.

En entrevista con la periodista Lourdes Del Río en su podcast ‘En positivo’, la abogada que dirigió el popular programa televisivo hasta hace cinco años, confirmó que muchas de las historias eran recreadas, pero acotó que ella no sabía cuáles eran las recreadas y cuáles las verdaderas.

“Había muchos casos recreados, no por actores profesionales, por personas que sentían o tenían casos similares a lo que estaba pasando allá, era parte de la fórmula que hacíamos y que quedaba muy natural y muy real”, reveló en el referido podcast, según publicó People en Español.

Contó que “yo nunca sabía quién era quién, yo nunca lo sabía, esa era parte de la fórmula también”.

Caso Cerrado Caso Cerrado / Instagram

La doctora Polo relató que en uno de los programas de ‘Caso Cerrado’, ella salió sollozando por la historia, hasta que el productor le dijo que se calmara, que era recreado.

“Yo me acuerdo salir de algún caso sollozando ‘ay Dios mío esa niña se va a morir’ y el productor venir ‘no Doctora, no te pongas así, esa no es la niña del caso, la verdadera está en su casa, esta es una amiguita que vino a hacer el caso porque la conoce bien’”, recordó.

Destacó que “yo me metía, yo sentía mis casos”, y que esta intensidad con la que sentía los casos, le afectó en su salud porque comenzó a manifestar presión alta. “Cogía unos subidos que se me empezó a subir la presión. Ahora yo tomo pastillas para la presión”.

Doctora Polo pone condiciones para volver a hacer ‘Caso Cerrado’

La periodista Lourdes Del Río le preguntó a la doctora Polo si estaba dispuesta a volver a hacer ‘Caso Cerrado’, a lo que ella contestó que sí, pero con ciertas condiciones.

“ Yo nunca digo que no porque uno no sabe. Es un programa que va a ser válido en cualquier momento de la historia. Si se dieran las condiciones perfectas, ¿Y qué son las condiciones perfectas para mí? Conseguir un equipo de producción como el que yo tenía que entrené por casi 20 años porque ese equipo era cercano a mí y nos entendíamos perfectamente, [sabían] qué era lo que yo buscaba, qué tipo de caso me llamaba la atención… Una productora que quiera simplemente sacar la esencia de lo que es Caso cerrado sin estar jugando jueguitos ”, expresó.

Resaltó que muchos de los espacios que ve en televisión abierta como los realitys ‘La Casa de los Famosos’ o ‘Masterchef’ no le parecen entretenidos, y recalcó que lo que para los estadounidenses es bueno televisivamente, no lo es para los latinos.