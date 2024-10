Britney Spears aviva rumores en nuevo vídeo: ¿la estrella del pop se volvió a casar?

Como suele suceder, Britney Spears causó alarma y revuelo con una de sus más recientes publicaciones en su cuenta de Instagram, avivando rumores de un posible nuevo amor en el horizonte.

Fue a través de su cuenta en la mencionada red en donde la famosa princesa del pop causó sorpresa al bailar frente a su cámara con un vestido de novia con todo y velo, llevando a todos a pensar si había dicho el “Sí, acepto” en secreto.

¿Britney Spears se casó nuevamente?

Pese a la primera reacción que produjo el video, todo se habría tratado de una broma con la que la intérprete de Opps I did it again estaría buscando confundir a sus fans, y es que, luego de su tercer divorcio de Sam Asghari, la famosa aseguró que nunca más estaría con un hombre mientras estuviera viva.

“ El día que me casé conmigo misma… Lo traigo de vuelta porque puede parecer vergonzoso o estúpido, pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!!!”, escribió la cantante de 42 años en la publicación del mencionado video.

Recordemos que Britney se ha casado tres veces. Su primer matrimonio, con su amigo de la infancia Jason Alexander, fue anulado después de tan solo 55 horas. Después contrajo matrimonio con Kevin Federline de 2004 a 2007, con quien tuvo a sus dos hijos Sean Preston, de 19 años, y Jayden James, de 18, que viven en Hawái con su padre.

En junio de 2022, la estrella se casó con el entrenador de fitness Sam Asghari, de 30 años, después de seis años de noviazgo, en su casa de Thousand Oaks, y a donde asistieron personas de la industria y además amigas cercanas de la estrella como Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore y Donatella Versace.

Sin embargo, la pareja se divorcio en 2023, aunque después de la separación Spears comenzó una relación con uno de sus empleados, quien además tiene antecedentes penales, Paul Richard Soliz.