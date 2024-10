Marcos Daniel Vicéns sumerge al espectador en su océano creativo

El nombre de Marcos Daniel Vicéns, sin duda, se escuchará con insistencia dentro de la escena plástica puertorriqueña. A sus 28 años, este joven ha alcanzado una de las metas principales de todo artista: desarrollar un lenguaje visual que distingue su trabajo y resuena en el espectador al comunicar ideas mediante la abstracción y el manejo certero de los medios a los que acude para manifestar su innegable talento.

Ahora, los amantes y conocedores del arte podrán disfrutar del primer solo show de Vicéns que, bajo el título de “El recuerdo de la percepción”, inaugura el miércoles, 23 de octubre de 2024 de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en la Galería Petrus, en Miramar.

Para Vicéns, esta exposición simboliza el cierre de un año de grandes logros y experiencias que se verán plasmados en las doce esculturas que presentará en Petrus. Vicéns fue uno de tres artistas jóvenes boricuas seleccionados a fines de 2023 para participar de una estadía de tres meses en España en la que alimentaron su bagaje cultural y tuvieron la oportunidad de exponer sus obras. Junto a Vicéns participaron Andrés Meléndez y Miguel Ángel Feba, todos becados por la Fundación Heriberto Nieves luego de presentar “Ventanas a Madrid”, su exposición de despedida, en el Espacio Emergente de Bayamón. Con su llegada a Madrid el pasado mes de abril, comenzaron dos meses de intensa labor investigativa. El resultado se observó en un “open studio” de Zapadores Ciudad del Arte. Allí los tres artistas demostraron su arduo trabajo y compromiso. Estos jóvenes dejaron su huella en la escena creativa de Madrid, gracias al apoyo de los directores de Zapadores Ciudad del Arte, Francisco y Néstor Prieto. Luego de esta experiencia los jóvenes pasaron a su último mes de estadía en España, en los talleres de Kárstica Espacio de Creación, ubicado en Cañada del Hoyo, en Cuenca.

“Ante la experiencia en Madrid, en un ambiente y un panorama diferente a la isla, y el ajetreo de una ciudad grande con otro paisaje, uno trata de adaptarse y comienza a hacerse preguntas como artista; en mi caso, si debía seguir trabajando mi propuesta caribeña, donde la playa tiene un papel protagónico o si cambiar por esta en una ciudad distante del océano. Entonces decido seguir siendo yo, seguir mi pasión. En algún momento esa influencia se va a notar, pero no tiene que ser de inmediato”, afirma Vicéns.

Escultura realizada por Marcos Daniel Vicéns. Escultura realizada por Marcos Daniel Vicéns. (Suministrada.)

Y es que tanto el paisaje como la fauna del mar viven en la propuesta de este artista en cuyas piezas busca plasmar y compartir la belleza cautivadora de las profundidades, su transparencia y movimiento perenne. Nacido en Corozal, pero criado en Cerro Gordo, Vega Alta, Vicéns practica el surfing desde los 13 años, así como la pesca con arpón. Curiosamente, su pasión por los deportes acuáticos le condujo al arte.

“Siempre vi las tablas de “surfing” como una escultura, una pieza de arte funcional, con una silueta, unas dimensiones y un volumen particular. Entonces aprendí por mi cuenta a hacer mis propias tablas, además de otras que vendía a amigos”.

Dada estas vivencias es que al estudiar arte formalmente, en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, decide combinar un bachillerato en diseño industrial con una concentración en escultura. “Fue la mejor decisión, porque quería aprender a diseñar en computadora y a la vez me gusta la escultura. Entonces, esa mezcla me ayudó para lo que quería hacer. En esta exposición en Petrus, todas son obras inspiradas en ese momento cuando estoy sumergido en el océano. En el taller cierro los ojos y recuerdo mi percepción de cuando estoy en el agua, de ahí el título ‘El recuerdo de la percepción’. Voy a presentar cuatro tablas de surfing como esculturas pero que a la vez son funcionales. En éstas integró el trabajo del fotógrafo Ricardo Luque. También presentó esculturas, y lo que llamó esculturas de pared, que son unas construcciones en relieve. Además, trabajó en una escultura de 10 pies que me tiene muy emocionado, inspirada en una criatura del mar”.

Vicéns cuenta con piezas de arte público trabajadas en pvc, pero para esta muestra acudió a la madera, al metal, el bronce y la resina, así como a la integración de luces. Para las piezas, que asemejan mapas topográficos del fondo del mar, acude al diseño en computadora, y de ahí al corte tanto a mano como con láser e impresora 3D.

“He participado en colectivas desde 2017, por lo que esta primera exposición en solitario es algo que anhelaba hacer y más que sea en Puerto Rico”, manifiesta Vicens, quien agradece el apoyo de Sylvia Villafañe, directora y propietaria de Galería Petrus, así como del laureado escultor y profesor Heriberto Nieves, a quien considera su mentor.

“Presentamos a Marcos Daniel como uno de los artistas jóvenes más prometedores en la escena del arte puertorriqueño en este momento”, comenta Sylvia R. Villafañe, directora de la Galería Petrus.

La exposición “El recuerdo de la percepción” se presentará desde el 23 de octubre de 2024, en la Galería Petrus, ubicada en el 726 de la calle Hoare, esquina calle Las Palmas en Miramar, Santurce. Para más información puede llamar al 787-318-8993 y 787-289-0505.