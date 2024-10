Draco Rosa anuncia su regreso al estudio para crear su próximo álbum

El cantautor y productor puertorriqueño, Draco Rosa, reveló este lunes que regresó al estudio para comenzar el proceso creativo de lo que será su próximo álbum de estudio.

“Acabamos de completar seis días de grabación intensiva, y me faltan las palabras para describir la increíble experiencia que tuve con este equipo. No puedo esperar para compartir las 14 pistas que grabamos durante esta reunión extraordinaria con algunos amigos increíbles, que se lanzarán en 2025. No hay nada como la experiencia musical electrizante que vivimos aquí. Gracias familia!!”, escribió el también compositor en su cuenta de Instagram.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el título o día de lanzamiento, se espera que esta nueva producción este compuesta por temas totalmente inéditos explorando y ampliando así el legado musical de Draco, como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Este anuncio marca un nuevo capítulo en la impecable carrera de Draco, quien recientemente lanzó “Reflejos de lo Eterno”, una disco que rindió homenaje a los grandes clásicos del rock latino.

El álbum fue aclamado por la crítica, logrando varias nominaciones a los Latin GRAMMY, incluyendo “Mejor Álbum de Pop/Rock”. Además, la edición en vinilo de “Reflejos de lo Eterno” se convirtió en una pieza de colección para los seguidores del artista, destacando su pasión tanto por la música como por el arte visual.

El 2024 ha sido un gran año para el boricua, quien también será galardonado con el prestigioso “Premio a la Excelencia Musical” (Lifetime Achievement) en los Latin GRAMMY el próximo mes de noviembre, este es un reconocimiento por su contribución a la música y su impacto en la cultura latina.

Desde su etapa como integrante de Menudo hasta sus innovadoras producciones como solista, a lo largo de toda su carrera, Draco ha demostrado una habilidad única para reinventarse y explorar en el arte.

Con este nuevo proyecto, aseguró que continúa desafiando los límites de su arte, llevando a sus seguidores en un viaje musical que promete ser tan profundo y reflexivo como sus trabajos anteriores.