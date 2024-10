Clovis Nienow se une como presentador del programa “Hoy Día”.

El mexicano y exhabitante de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo); Clovis Nienow, se unió este lunes, 21 de octubre de 2024, como presentador oficial del programa matutino “Hoy Día” de la mencionada cadena televisiva.

“Me emociona contarles esta gran noticia, me sumo a la familia de @hoydia ya oficial!! Estoy súper contento y feliz con esta oportunidad que me da la vida, Gracias a la gente que confío en mi, Gracias a Dios, Gracias a mi familia y a las personas que me quieren y me dan esa fuerza cada dia, gracias a todas esas personas que me apoyan y me quieren, eternamente agradecido #TeamClovis Les prometo muchas Alegrías y Diversión”, escribió Clovis en sus redes sociales.

“Hoy Día” cuenta con Carlos Calderón, Andrea Meza, Penélope Menchaca y la dominicana Lissette Eduardo, mejor conocida como “Chiky Bombom”, como presentadores.

Desde su salida de LCDLF 4, el modelo fungió en varias ocasiones como animador del mencionado espacio televisivo.

Clovis Nienow aparece en redes sociales luciendo nueva nariz

En medio de los rumores de su participación en La Casa de los Famosos (LCDLF) All Stars, el actor y modelo Clovis Nienow, sorprendió a sus seguidores con una nueva imagen.

De acuerdo con una serie de historias de su cuenta de Instagram, Nienow se sometió a una operación estética a raíz de enfrentar supuestos problemas para respirar.

‘’Va agarrando forma, sigue un poquito inflamada’', compartió el modelo luego de ser criticado en sus plataformas sociales.

‘’Se hizo la nariz con el mismo doctor que Aleska’', comentó una seguidora en Tik Tok.

Nienow fue uno de los miembros del Cuarto Tierra de La Casa de los Famosos 4, en la que también participó la puertorriqueña Maripily Rivera.

Tras ganar el reality, Rivera invitó a Nienow y otros de sus compañeros a pasar unos días en Puerto Rico.