Ola de cine puertorriqueño arropa las salas nacionales

El cine puertorriqueño se encuentra en un gran momento. En estos momentos hay cinco películas puertorriqueñas simultáneamente en cartelera, un logro significativo que subraya el buen la industria cinematográfica de la isla.

Esta hazaña refleja el creciente talento y la creatividad que emergen desde Puerto Rico y que están capturando la atención tanto a nivel local como internacional.

Entre las películas destacadas en cartelera se encuentran ‘El Episodio’, de Samari Vega, ‘El Bachatero del Diablo’, de Transfor Ortíz, ‘Psiquis: Un Giro Decolonial’, de Viviana Torres Mestei, ‘La Segunda Venida’, de Gian Carlos Díaz, y ‘Entre el Grito y la Celda’, de Viviana Torres Mestei.

El dato lo publicó en sus redes sociales el actor Ricardo Álvarez, como parte de la serie de videos que ha denominado “Historia Fílmica de Puerto Rico (Una Probaíta Na’ Más)”. En el video aparecen un representante de cada filme, explicando el impacto que actualmente las producciones boricuas tienen en la salas nacionales.

“De lo más que me gusta del video es que hay colegas promocionandose entre ellos mismos, no tan solo hablando de sus trabajos”, apostilló Álvarez, reconocido actor de cine, con más de setenta películas en su resumé.

“Es importante esto, porque no tan solo vemos que salen producciones nuestras, si no que se nota la unión entre colegas, algo que me gusta resaltar en mis posts”, agregó.

Álvarez recordó cómo el éxito del Puerto Rico Film Fest, a finales de septiembre en Mayaguez, también demuestra el gran impacto que están teniendo las producciones puertorriqueñas en las salas del país.

“Fue bien bonito ver tantos colegas de la industria en Mayaguez, ya son varios años que se celebra y siempre es un honor estar allí. Fueron cinco días fenomenales”, expresó.

La presentación de estas producciones en la cartelera nacional demuestra la diversidad de temática y de género cinematográfico en el cine puertorriqueño y subraya el respaldo del público local, que ha respondido con entusiasmo.

El cine puertorriqueño continúa en ascenso, y este momento marca un punto de inflexión en su evolución. Directores, productores y actores locales están mostrando su capacidad para contar historias universales con una sensibilidad profundamente puertorriqueña, llevando el arte cinematográfico de la isla a nuevos niveles. Películas como ‘La Pecera’ ha recibido laudes importantes este año y el futuro para el cine boricua en general luce prometedor, con directores sobresaliendo en Hollywood, como Ángel Manuel Soto, quien lideró recientemente ‘Blue Beetle’.

Para más información de las salas donde se exhiben estas cinco películas boricuas puedes acceder a Caribbeancinemas.com.