Molusco responde a los que atacaron a Paula por abandonar “Adolescentes Podcast”: “Paula es reconocida”

El animador Jorge Pabón “El Molusco” respondió a las personas que escribieron comentarios “negativos” en las redes sociales contra su hija, Paula, por tomar la decisión de abandonar “Adolescentes Podcast” tras no estar segura de “hacer lo correcto” y porque estaba “cansada de ser figura pública”.

“Paula es reconocida”, sentenció el locutor en un podcast que compartió junto a su primogénito, Ocean, a través de Molusco TV.

“Yo estuve en Argentina, yo tengo el video por ahí en alguna esquina, me pararon más de tres o cuatro personas en Argentina, específicamente en Palermo, y me preguntaban siempre por Paula y por ti (Ocean) por ´Adolescentes Podcast´. En Argentina”, explicó Pabón resaltando que no es que su hija menor sea “mega famosa”, pero tiene “su fanaticada”.

El copresentador del nuevo programa de Wapa Televisión, “La Reunión”, destacó que Paula se dio cuenta que ya no pasa desapercibida en los lugares públicos a los que asiste y que reconoció que su exposición a la vida pública continuaría incrementando.

“Ella ya no quería seguir teniendo esa vida y eso hay que respetarlo”, afirmó.

La pasada semana, el clan informó la cancelación del proyecto digital, lanzado en el 2023, se dio luego de que Paula decidiera abandonarlo.

“Ustedes saben que desde hace mucho tiempo Paula se quería quitar de este pódcast. Justamente, luego cae la nominación en los Premios Influencer y de repente se quedó un rato más. Luego me dice ‘papi quiero quitarme del pódcast’ y se quedó un rato más. Yo genuinamente no quiero seguir estirando el chicle para ella, y aunque me hubiera gustado hacerle un pódcast distinto para despedirla, hoy es el último pódcast donde va a estar con nosotros Paulita. Oficialmente, decidió no continuar en el pódcast. Así que, lamentablemente, hoy es el último episodio de Adolescente”, reveló Molusco en ese entonces en YouTube.

Ante esto, Paula respondió con ojos llorosos: “Uno no está ready ni va a saber si lo que está haciendo uno es correcto cuando lo haces. Me cogió desprevenida, pero, en verdad, es que, yo estoy cansada. Estoy cansada de ser figura pública y de todo lo que eso conlleva. Tú más que nadie puede saber lo que eso conlleva, pero cansa. Y si uno lo puede evitar, y yo se que no se va a terminar de la noche a la mañana, y yo creo que nunca. Pero, a veces yo quisiera, simplemente, ser una persona normal, que soy una persona normal, pero, tú me entiendes”.

La adolescente puntualizó que la decisión es “fuerte”, pero su vez siente “paz porque es algo que he querido y no porque sí”.

“Yo soy fiel creyente de que esa gente que es tocada por las cosas que decimos aquí, pienso que Dios no se limita a estos pódcast para utilizarnos para llegar a la gente que necesita de nosotros, que necesitan de Él. Él me va a poner donde él necesita que yo este”, agregó.

Precisamente, Molusco contó en el reciente podcast que le dijo a su hija pequeña que para lograr el objetivo de llegar a más personas para agradar a Dios, necesitaba la exposición de una plataforma como la que maneja, no obstante, ella dijo que lo quería “hacer a su tiempo”.

“Mira esto, Paula deja un trabajo que le deja dinero porque ´Adolescentes´ le deja dinero, desde las obras de teatro hasta las menciones porque aquí los nenes tienen su porcentaje de ganancia en este podcast. (Ahora), deja de ganar dinero para dedicarle su vida a la escuela, a Dios, a la iglesia y a todos los grupos de los cuales ella es encargada de seguir echándolos para adelante, grupos de los que no cobra ni un solo centavo”, puntualizó el presentador del programa “La Tendencia de Molusco” en KQ 105 FM.

“Eso es grande”, añadió.