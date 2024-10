Celebran trayectoria periodística de Nuria Sebazco y Roberto Cortés en Utuado

Utuado, Puerto Rico – La reciente edición del Mercado Cordillera en Utuado se convirtió en un homenaje conmovedor al talento local y al orgullo comunitario. Más allá de ser un evento que exhibió artesanías, gastronomía y música en vivo, esta edición se destacó por reconocer a dos figuras emblemáticas del periodismo puertorriqueño con raíces profundas en el pueblo: Nuria Sebazco y Roberto Cortés.

Karie Pagán, productora de Mercado Cordillera, explicó que la decisión de honrar a Sebazco y Cortés surgió del deseo de destacar a los talentos locales y de resaltar la diversidad de lo que Puerto Rico tiene para ofrecer.

“Siempre hemos querido resaltar ese talento local, de los empresarios y de todo lo que hay en Puerto Rico”, afirmó Pagán. “Y para esta edición dijimos, mira, vamos a pensar en esos talentos que tiene Puerto Rico, empezamos a ver las distintas áreas para buscar esos talentos Utuadeños”.

Más allá del homenaje

Tanto Sebazco como Cortés expresaron una profunda gratitud por el reconocimiento recibido en su tierra natal.

“Cuando uno lleva ya muchos años, que yo diría que es la postrimería del juego, que te reconozcan de donde uno sale, pues, obviamente, yo nunca olvido a Utuado y Utuado siempre está, siempre se menciona”, expresó Cortés.

Para el meteorólogo, este reconocimiento era una conexión especial con sus raíces y con la gente que lo vio crecer.

Por su parte, Sebazco resaltó la importancia de este tipo de eventos para inspirar a las futuras generaciones.

“Esto permite que otras niñas como yo, niños también, pero sobre todo las niñas que se vean retratadas en mí, que una muchachita de campo, producto de la escuela pública, siempre soñó con ser periodista en la televisión y se le dio”, afirmó la reportera de “Las Noticias de TeleOnce”, mientras enfatizaba la importancia e impacto que tuvieron sus maestros en su formación profesional.

Sebazco también resaltó su identidad como “jíbara de campo” y cómo esta ha sido una parte fundamental de su vida y su carrera.

“Yo soy una jíbara de campo. Y si eso era algo despectivo, yo siempre lo he usado a mi favor, porque es verdad, yo soy una jíbara de campo. Y siempre me he preguntado en qué momento se supone que eso me molestara porque nunca me ha molestado, eso me distingue”, sostuvo.

Cortés hizo eco de los sentimientos de Sebazco, subrayando el orgullo que siente por Utuado y el impacto que su comunidad tuvo en su vida.

Posteriormente, ambos periodistas compartieron anécdotas de su juventud y cómo estas experiencias moldearon sus carreras.

El impacto de Mercado Cordillera

El evento Mercado Cordillera, que recorre diferentes pueblos del centro de Puerto Rico, tiene como objetivo promover los negocios locales y fomentar un sentido de comunidad.

La productora de la actividad destacó que “nuestra próxima parada es en diciembre 7 y 8 en el municipio de Comerío, en el área recreativa del Hotel Media Luna, que es un área espectacular, turística, así que allí los esperamos el pueblo de Puerto Rico a que se siga uniendo, a que siga apoyando a esta comunidad y siga apoyando a nuestros talentos locales que sacan de su tiempo para venir a dar a conocer sus propuestas en la región central de Puerto Rico”.