Almighty se casa con la “gringa rusa”

El exponente urbano, Almighty, anunció a través de sus redes sociales que se casó con su novia Antonina, conocida como la “gringa rusa”.

“JUST MARRIED”, escribió el rapero en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía donde ambos muestran los anillos de boda.

Asimismo, publicó una foto de él agarrando una biblia con su mano y acompañado de su hora esposa.

“El pastor y la pastora”, escribió en la red social de Meta, donde cuenta con 5.1 millones de seguidores.

Fue el pasado mes de agosto que el intérprete de “Ocho” y “Panda” acudió a sus plataformas digitales para revelar que tenía un nuevo amor y que era la mujer que Dios había escogido para ser su esposa.

“Ya tengo esposa. Dios me dio una esposa. Dios me dijo que ella es mi esposa. Apareció un día, ella me dijo que ella es mi esposa, ´soy judía, soy tu esposa, soy tu mujer´. Ha fluido todo bien, siento que es mi esposa, ella es mi esposa. Rusa, habla poquito español. Yo no me acuerdo de ninguna, no me gustaba ninguna, no estaba puesto pa’ ninguna, y apareció la gorra esta”, expresó el cantante en un video de Instagram, sin embargo, en ese momento no confirmó si había contraído nupcias.

Antonina es una artista emergente, basada en Miami, de origen ruso.

Este es el segundo matrimonio de Alejandro Mosqueda Paz, su nombre de pila. El artista, quien se convirtió al cristianismo en 2019, se había casado en 2022 con Noelia Santiago.