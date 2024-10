La historia real que inspiró “Woman of the Hour”, la nueva película de Netflix

Woman of the Hour

Netflix acaba de incorporar a su catálogo “Woman of the Hour”, una película de suspenso que se encuentra inspirada en uno de los crímenes más oscuros en la historia de Estados Unidos.

La cinta recibió el título en español de “El asesino del Juego de Citas”, apodo que recibió Rodney Alcala por haber participado en un programa de citas a finales de la década de los 70, mientras seguía con su racha de asesinatos.

PUBLICIDAD

En “Woman of the Hour”, Cheryl Bradshaw (Anna Kendrick) es una aspirante a actriz que decide participar en “The Dating Game” para ver si logra ser descubierta por un productor, ahí debe decidir salir con alguno de los tres hombres y termina seleccionando a Rodney Alcala (Daniel Zovatto).

¿Quién es Rodney Alcala?

Lo más perturbador acerca de la trama de “Woman of the Hour”, es que en 1978, el verdadero asesino sí participó en el show “The Dating Game”, no obstante, a pesar de haber sido elegido por Cheryl Bradshaw, nunca llegaron a salir.

La mujer habló con la producción al finalizar del programa, porque algo en Rodney Alcala no le daba buena espina, así que ese presentimiento logró salvarla de una muerte segura.

Asimismo, lo que convierte al ‘asesino del juego citas’ en uno de los criminales más infames en la historia de los Estados Unidos, es que, durante una década, logró evadir a las autoridades.

En 1978 se le presentaron cargos por haber abusado sexualmente de una niña de 8 años, Tali Shapiro, pero logró librarse de ello. En 1979 fue puesto bajo arresto por asesinar a Robin Samsoe, de 12 años de edad.

PUBLICIDAD

Recibió una condena a muerte, no obstante, Alcala apeló en dos ocasiones, lo que retrasó aún más la condena. En 2010, lograron condenarlo por cinco asesinatos, y en 2021 murió por causas naturales en prisión.

Se estima que asesinó a más de 130 víctimas, entre mujeres jóvenes y niñas. Antes de acabar con sus vidas, le gustaba torturarlas, primero las estrangulaba hasta que se desmayaban y luego procedía a violarlas, repetía el proceso varias veces. Cuando estaban muertas, las fotografiaba en posiciones explícitas.