Wisin confronta a Eliezer Molina y le pide que no saque sus palabras de contexto

El exponente urbano Juan Luis Morera, mejor conocido como “Wisin” se defendió de unas expresiones realizadas por el candidato al senado por nominación directa, Eliezer Molina quien lo criticó por describir como “privada” una de las playas que se encuentran en la isla.

A través de Instagram, Molina publicó el video y escribió directamente al reggeatonero: “@wisin En 🇵🇷 Las Playas no son privadas, son del pueblo. Nos ha costado hasta la libertad el tener que defenderlas para el disfrute de todos. Pero nada, aquí te lo dice @pjsinsuela, espero te ayude nuestro refuerzo. Al final, uno aprendas de los errores”.

En la misma publicación, Wisin le respondió y pidió que no sacara de contexto sus palabras en el video y aseguró que se refería a una playa que se encontraba solitaria y que no quería comunicar que se tratara de un cuerpo de agua privado o comprado por una persona en específico.

“Me refiero a una playa solitaria, de las que casi no quedan en Puerto Rico, me da mucha tristeza que se saque de contexto una historia de mi Instagram que su única intención es enseñarle al mundo lo bella que es mi isla, tu labor por defender nuestra tierra es increíble, pero no ataques a los pocos que se han quedado en Puerto Rico defendiéndolo y cuidándolo igual que tú, bendiciones hermano”, leen las palabras de Wisin.

Eliezer Molina

Del mismo modo, el exponente urbano, le dejó saber al ambientalista que no forma parte de ningún movimiento político.

“Y no soy de ningún partido político para estar claro, soy puertorriqueño aunque naciera en la luna”, culminó Wisin.

En otras ocasiones, Molina, quien es un fiel defensor de los recursos naturales, ha criticado a otras figuras públicas como la modelo María del Pilar Rivera, por referirse como “privadas” a las playas que forman parte del archipiélago.