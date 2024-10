Peso Pluma sobre la industria musical: “hay muchas serpientes”

Peso Pluma se ha consolidado como uno de los artistas mexicanos más relevantes en la industria musical a nivel internacional, siendo el principal abanderado de los corridos tumbados.

A pesar del gran éxito que rodea su carrera, el artista reveló que las cosas no son como parecen; además de su visión sobre la industria musical en la actualidad.

PUBLICIDAD

.¿Qué dijo Peso Pluma sobre la industria?

Durante una reciente conferencia en la Semana de la Música Latina de Billboard 2024, el artista mexicano compartió su experiencia sobre el arduo camino que ha recorrido para alcanzar su estatus actual. Peso Pluma no dudó en abordar las dificultades que ha enfrentado, incluida la hipocresía de ciertos actores en la industria musical.

“Honor a quien honor merece, pero no es justo lo que les hacen a sus artistas”, afirmó, haciendo referencia a algunos colegas y empresarios que se atribuyen el mérito de abrir caminos para otros. Con una actitud directa, el cantante advirtió a los nuevos talentos: “Pónganse bien truchas, hay muchas serpientes en la industria”, expresó el intérprete de ‘Ella Baila Sola’.

¿Con quién ha tenido problemas el mexicano?

Aunque evitó nombrar a personas específicas, Peso Pluma reveló que ha tenido experiencias decepcionantes con aquellos que, a pesar de mostrarse amigables en público, tienen intenciones ocultas: “Hay un chin... que vienen a mi escenario, se paran en mi escenario, me dan besos y me dicen que me quieren, y atrás de mí es otra cosa”.

Estas declaraciones subrayan la complejidad de la industria musical y la importancia de la autenticidad en un entorno lleno de desafíos. Peso Pluma continúa liderando el camino en su género, mientras se mantiene alerta ante las realidades que lo rodean.

Además, el mexicano ha demostrado que su éxito no es efímero, resaltando el talento que posee y posicionándose entre los fans.