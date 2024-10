El 29 de agosto, en la que sería una de sus últimas apariciones públicas, Liam Payne, ex miembro de One Direction, compartió un emotivo mensaje sobre su hijo Bear en su historia de Instagram mientras celebraba su cumpleaños número 31. En el video, Payne expresó su alegría por tener la oportunidad de hablar con su hijo, a quien describió como su “miniatura”.

“Aún no he recibido ningún calcetín de papá”, comentó con una sonrisa, refiriéndose a un regalo que esperaba de Bear. “Voy a hablar con mi hijo dentro de un rato, lo cual me emociona mucho”, agregó. Payne se mostró feliz al hablar de su hijo, mencionando: “Dios lo bendiga. Ya está muy grande. Es un niño grande y parece un yo en miniatura. Como si necesitáramos más de mí en el mundo”.

Las últimas palabras de Liam Payne a su hijo antes de su trágica muerte

Liam Payne y la cantante Cheryl Cole le dieron la bienvenida a Bear en marzo de 2017, cuando Payne tenía 23 años. Aunque la pareja se separó en julio de 2018, ambos continuaron criando a su hijo de manera amistosa, manteniendo una relación cercana por el bienestar de Bear.

La trágica muerte de Payne ocurrió el miércoles en Buenos Aires, Argentina, cuando el cantante cayó desde el tercer piso del balcón de su hotel. Los informes médicos confirmaron que Payne sufrió una “fractura craneal y lesiones extremadamente graves que llevaron a su muerte inmediata”.

Su hijo siempre estaba a su lado apoyándolo (Agencias)

La noticia de su fallecimiento ha dejado un vacío en el mundo de la música y ha conmocionado a sus seguidores. A pesar de los desafíos que enfrentó en su vida personal, Payne siempre mostró su amor y dedicación hacia su hijo, dejando un legado que sus fans y seres queridos recordarán.