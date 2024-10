Novia de Liam Payne explicó por qué lo dejó solo en Argentina antes de su muerte

Kate Cassidy, novia de Liam Payne explicó a través de las redes sociales por qué lo dejó solo en Buenos Aires Argentina antes de su trágica muerte. El fallecimiento del cantante británico, exintegrante del grupo One Direction, ha impactado al mundo del espectáculo. Este miércoles cayó del tercer piso del hotel donde se hospedaba en esta capital, y luego del suceso, muchos han preguntado por qué Kate lo dejó solo, así que ella no dudó en responder.

La mujer difundió un video en TikTok explicando que había ido a Argentina para una estadía planificada para cinco días, pero eso se convirtió en dos semanas.

“ Estaba tan lista para irme. Amo a Sudamérica, pero odio quedarme en un lugar durante demasiado tiempo y se suponía que debíamos estar allí durante cinco días, convertidos en dos semanas y yo estaba como, ‘Necesito irme a casa’ ”, dijo Cassidy, según publicó The Mirror.

Kate decidió irse y él se quedó en el hotel en Buenos Aires. Con un tono de humor, contó que de vuelta a Florida, su número de asiento en el avión era ‘1D’, algo que le recuerda a la famosa banda de su novio fallecido.

La novia de Liam Payne contó que aunque ella siempre viaja con su peluche Squishmellow, se lo dejó a él.

Novia de Liam Payne y las últimas publicaciones juntos en redes

Daily Mail reseñó que minutos antes de morir, Liam Payne, de 31 años, publicó imágenes con su novia en las redes sociales. En una de las imágenes se les ve felices posando frente a un espejo, mientras ella luce un bikini, en otro foto disfrutaban de un almuerzo en la habitación de hotel.

Liam Payne y la última foto que publicó en redes con su novia Kate Cassidy (Foto: TikTok @dailymailshowbiz)

El último post que la novia de Liam Payne publicó en su cuenta de Instagram con él fue el 1 de septiembre, donde se le ve muy elegantes posando juntos por la fiesta de bodas de unos amigos. Luego, el 4 de septiembre difundió una fotografía de él solo.

Los mensajes de apoyo no faltaron para ella: “Por qué todo el mundo le pregunta por qué no cuidó a su novio adulto. Ella era la novia, no su mamá o su niñera y a los 31 ya sabes lo que estás haciendo… Probablemente volvió a los EE. UU. porque también tiene responsabilidades, no es su culpa”, “no es su culpa, no empiecen a tirarle hate a ella también, ella también está pasando por un momento muy duro”, son algunos comentarios en el Instagram de Kate.