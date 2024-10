“Mi primer año sobrio fue realmente difícil”: Tom Holland al lanzar su linea de cervezas sin alcohol

Tom Holland, conocido mundialmente por su papel como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, está explorando una nueva faceta: la de empresario. Holland ha lanzado una línea de cerveza sin alcohol llamada Bero, inspirada en su propio camino hacia la sobriedad, que ya se extiende por tres años. Esta nueva aventura empresarial busca ofrecer una alternativa atractiva y sabrosa para aquellos que, como él, han decidido dejar el alcohol.

En una entrevista reciente con Forbes, el actor compartió su motivación detrás del lanzamiento de Bero. “Cuando dejé de beber, comencé a explorar el mundo de las cervezas sin alcohol y me di cuenta de que había espacio para mí”, comentó. Holland explicó que, al iniciar su camino hacia la sobriedad, se dio cuenta de que no existían suficientes opciones de bebidas sin alcohol que realmente fueran satisfactorias. Esto lo llevó a crear una marca que no solo llenara ese vacío, sino que también ayudara a quienes, como él, están en el proceso de dejar el alcohol.

La decisión de Holland de dejar de beber no fue fácil. En la misma entrevista, confesó: “Mi primer año sin beber fue muy difícil y, si hubiera tenido Bero, creo que habría sido más fácil”. Esta declaración refleja su deseo de brindar apoyo y opciones a las personas que se encuentran en una situación similar.

El actor ha sido honesto sobre sus problemas con el alcohol en varias ocasiones. En Forbes, reconoció: “Bebía demasiado. Era el tipo de persona que, cuando tomaba una cerveza, no podía tomar solo una cerveza. Sabía que había tenido un pequeño problema durante un tiempo”. Su sinceridad resuena con muchos de sus seguidores, quienes lo han visto crecer desde su debut como actor hasta convertirse en un empresario comprometido con un estilo de vida saludable.

Además, en una conversación en el podcast On Purpose with Jay Shetty, Holland admitió que dejar el alcohol ha sido “lo mejor que he hecho en mi vida”. Añadió que, aunque fue “lo más difícil que he hecho en mi vida y, posiblemente, el mayor logro de mi vida”, se siente orgulloso de estar sobrio hoy.

Con Bero, Holland no solo está construyendo un negocio, sino también una comunidad que apoya la sobriedad y ofrece una alternativa deliciosa para aquellos que buscan un estilo de vida sin alcohol. Esta nueva aventura empresarial demuestra que Tom Holland no solo puede ser un héroe en la pantalla, sino también un ejemplo de resiliencia y superación en la vida real.