Jesse & Joy celebran la libertad de amar

Para Joy Huerta, del dúo Jesse y Joy, fue importante lanzar el tema “Cuando estamos solas” el día de la celebración ‘Coming Out Day’.

Joy contó, en entrevista con Metro Puerto Rico y El Calce, que el tema es uno de los más personales, pues lo escribió para su esposa, Diana Atri, antes de la pandemia del COVID-19. Asimismo, la importancia de lanzarlo hoy día vino de querer apoyar y visibilizar la comunidad LBGTQ+.

“Le pregunté a mi esposa ‘¿no te importa que usemos el tema?’ y me dijo ‘no, para nada’, pero usarlo en el sentido en el que se lo pueda también regalar a la gente, aunque es una canción muy personal. A pesar de que es el 2024, y hemos avanzado muchísimo para los derechos de la gente queer, creo que todavía falta muchísimo por normalizar y seguir visibilizando”, indicó.

Aunque el sencillo es escrito desde el punto de vista de Joy en su relación amorosa, pudiera también ser interpretado en otras relaciones donde se puede perder el tiempo con la persona. Al usar letras como “tú eres mi mar, mi cielo, la brisa y el viento”, Joy invocó un sentimiento de importancia y de entrega total en la canción.

“Escribiéndola me dejé llevar. Yo creo que el amor es así, yo creo que el amor es un poquito como el mar. El amor es inmenso, es tan vasto, es desconocido”, explicó.

Por tanto, la cantautora comentó que el tema es un regalo para las personas que la escuchan, para que la hagan de ellos.

“Para mí, el entregárselo a la gente a lo mejor puede servirle a alguien, pues que está atravesando por una situación en la que no sepa cómo decirlo exactamente, que no sepa cómo ponerlo en palabras. A veces creo que es más fácil cuando no sabes qué decir, cantarlo”, compartió.

Por otro lado, el tema cobró otra importancia significativa al ser parte de los sencillos que agruparán en el próximo álbum de Jesse y Joy.

“Este tema es parte de nuestro nuevo álbum, que aún no hemos dado el nombre como tal”, adelantó.

Sobre una posible fecha de lanzamiento, Joy aseguró que siguen trabajando en el proyecto y que esperan poder estrenarlo en 2025.

“Viene mucha música nueva en puerta, está este tema [Cuando estamos solas], vienen cosas nuevas próximamente […] Ahorita estamos con muchísimas ansias de compartirles todo lo que hemos venido haciendo”, expresó.