“Determinada a verse mejor que nunca”, Jennifer López se hará nueva cirugía tras el divorcio

Tras la solicitud de divorcio con Ben Affleck, Jennifer López está decidida a verse mejor y sentirse mejor, por lo que ya se está preparando para una nueva cirugía, que había estado aplazando desde hace tiempo.

Fuentes cercanas a la cantante y actriz, de 55 años, dieron a conocer que ella está volviendo a priorizarse, y a hacer cosas para sí misma, ya que antes, gran parte de su atención estaba en su pareja.

“Jlo está haciendo lo que hacen millones de otros divorciados, recibiendo un brillo después de sus divisiones… Pero ella tiene millones a su disposición, y está decidida a verse mejor que nunca – para que Ben vea lo que le falta”, dijo un informante a Radar Online.

La intervención quirúrgica a la que se someterá Jennifer López es de tipo ocular, ya que quiere mejorar su visión para eliminar el uso de gafas, y lucir más su rostro.

“ Jen quería deshacerse de las gafas y los contactos, con el objetivo de un nuevo comienzo y una nueva perspectiva de la vida…. Ella decidió que era hora de hacer algo solo por sí misma, y qué mejor manera de iniciar esta nueva fase que literalmente viendo el mundo más claramente ”, reveló una fuente.

Según el citado medio, la operación será en Dello Russo Laser Vision con el doctor Jeffrey Dello Russo. “La vista no es algo que deba tomarse a la ligera, y no hay otro médico en el que confíe más que el Dr. Jeffrey Dello Russo”, indicó la fuente.

Una amiga de la ‘Diva del Brox’ dijo que “le encanta su nueva visión 20/20! Tal vez esos nuevos ojos la ayudarán a ver a un hombre que finalmente puede hacerla feliz”.

Jennifer López y “la felicidad”

A principios de octubre, Jennifer López habló por primera vez en una entrevista sobre cómo se sintió con el divorcio, confesando que se sentía “sola, extraña, asustada, triste y desesperada”.

Expresó que el divorcio con Ben Affleck le hizo caer en conciencia de que aún no había aprendido que no debe buscarla felicidad en otras personas.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: No, en realidad soy buena”, dijo a la revista Interview.