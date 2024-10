Billie Eilish ha unido fuerzas con Converse para ofrecer a sus fans una experiencia única de personalización de calzado a través de la iniciativa Converse x Billie Eilish By You. Esta colaboración permite a los seguidores de la cantante diseñar sus propios tenis inspirados en su más reciente álbum Hit Me Hard and Soft.

Disponible por tiempo limitado, esta experiencia le da a los fanáticos la oportunidad de plasmar en sus zapatos las letras e imágenes icónicas del disco, creando un calzado exclusivo y completamente a su medida.

Billie Eilish y Converse presentan un modelo personalizable con sus canciones

El proceso de personalización comienza eligiendo un lienzo básico para los tenis, disponible en colores blanco, negro o garceta. A partir de ahí, los usuarios pueden seleccionar entre 12 variaciones de gráficos para la parte superior del calzado. Las opciones incluyen un patrón de estrellas serigrafiado, el personaje “Blosh” bordado, o incluso el texto “BILLIE EILISH”. Estos gráficos se pueden personalizar en una variedad de colores: rojo, verde, negro o blanco, lo que permite a los fans reflejar su estilo personal.

Además, las letras de las canciones del álbum estarán disponibles como impresiones en la entresuela, en colores blanco y negro. Otros detalles incluyen una plantilla personalizada, una matrícula especial y una suela transparente con símbolos del universo de Billie Eilish, haciendo que cada par sea verdaderamente único.

Para completar la experiencia, los fans también pueden elegir entre detalles adicionales que incluyen cinco parches Chuck, seis tipos de ojales, seis opciones de cordones (gruesos o finos), y tres variantes de zorros y rayas, ofreciendo un nivel de personalización sin precedentes.

Esta colaboración no solo celebra el estilo característico de Billie Eilish, sino que también empodera a sus seguidores para que expresen su creatividad y pasión por la música a través de un diseño de calzado único y personalizable.