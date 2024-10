Bebé Maldonado comparte detalles de su boda: “Voy a tener tres cambios”

Aunque el año pasado la animadora y modelo puertorriqueña Eneida “Bebé” Maldonado Sutter anunció su compromiso, no fue hasta hoy, jueves, que contó cómo fue la propuesta de matrimonio y reveló algunos detalles de los preparativos de su boda.

Tras 16 años de relación, su prometido, a quien cariñosamente Maldonado le llama “Mi Pelao’”, le propuso matrimonio durante un viaje que realizaron el año pasado a Londres.

“Estábamos en Londres (...) Estábamos sentados en un restaurante y mi sortija estaba en un mantecado. Espectacular”, confesó la animadora en el programa Alexandra a las 12 (Telemundo).

La modelo también reveló que “planificar una boda y con muchos invitados, es complicado. Pero lo estamos haciendo”.

“Tengo muchas personas, mi boda es grande (...) Voy a tener tres cambios. El de la iglesia, porque me voy a casar en la casa de Dios. Mi fe no está en negociación, yo me caso en la iglesia. Tengo el cambio de bailar y el del party”, añadió.

Maldonado ha sido muy reservada con su relación. En aquel momento, la modelo compartió la noticia de la propuesto de matrimonio en su cuenta de Instagram y no reveló más detalles.

En la fotografía compartida en la red social, se puede ver el anillo de compromiso que le otorgó la pareja de Maldonado. “16 años son suficientes para escoger!! Dije si!! Hay bodorrriiooooooo!! Corillooooo!!!”, anunció.

Luego de compartir la noticia a sus seguidores, múltiples figuras de la farándula y amistades de Maldonado la felicitaron por y celebraron que pronto habrá boda.

Entre estas personalidades se encuentran la actriz Joealis Filippetti, Angelique Burgos “Burbu”, Byankah Sobá, Norwill Fragoso, la merenguera Gisselle y Melissa Guzmán, esposa del boxeador Miguel Cotto.